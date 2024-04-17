Büyükşehir’in ilk meclisinde faaliyet raporu görüşülecek

20 Nisan Cumartesi günü toplanacak ilk mecliste faaliyet raporu görüşülecek, Mimarlar Odası ile protokol imzalanması gündemde olacak. 84 kişiden oluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP’den 55, CHP’den 25, DEM Parti’den 2, İYİ Parti ve ANAP’tan da birer olmak üzere 84 üye görev yapacak. Büyükşehir Meclisi’nde MHP’li 3 isim AK Parti listelerinde yer almıştı.

KOMİSYONLAR SEÇİLECEK

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 20 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’de yeni meclis üyeleri ile ilk toplantısını yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında yapılacak olan mecliste 30 gündem maddesi üzerinde görüşme yapılacak. Mecliste ilk olarak katip üyeler, meclis 1 ve 2’inci başkan seçimi, encümen üyeleri, ihtisas komisyonları ve birlik üyeleri seçimleri yapılacak. Ardından gündem maddelerine geçilecek.

FAALİYET RAPORU GÖRÜŞÜLECEK

Nisan ayı meclisinde en önemli gündem maddelerinden biri faaliyet raporu olacak. Faaliyet raporu okunmadan birinci başkanvekili başkanlık divanına geçecek ve Büyükakın meclis üyelerinin arasına inecek. Mecliste aynı zamanda kentsel dönüşüm, kentsel tasarım, 3 boyutlu modelleme çalışmaları ile bina envanter çalışmaları kapsamında TMMOB Mimarlar Odası ile protokol yapılması için başkanlık makamına yetki verilecek. İsrail işgali altında olan Gazze’nin Kocaeli Büyükşehir ile kardeş şehir olması için meclise teklif sunulacak.

BÜYÜKŞEHİR’İN YENİ MECLİS ÜYELERİ

AK Parti Meclis Üyeleri: Tahir Büyükakın, Zinnur Büyükgöz, Ali Yıldırım Sezer, Bünyamin Çiftçi, Erol Ölmez, M. Yasin Özlü, Muhammet Mustafa Kocaman, Muzaffer Bıyık, Ramazan Ömeroğlu, Şener Söğüt, Ahmet Topuz(MHP), Ahmet Orman, Ahmet Özüer, Ali Karakaş, Ali Ruhan Çelik, Aykut Bozkurt, Berna Abiş, Enes Aydınlı, Engin Güneş, Ercüment Yıldırım, Faruk Keleş, Fatih Meral, Fatmanur Çelik, Fehmi Evren Dinç, Fevzi Karadaş, Günay Uzun, Habibe Çırak, Hasan Özdemir, Hasan Soba, Hatice Akkaya, Hayrettin Ünlü, İbrahim Çırpan, İrfan Altıntaş, İsmail Aysu, İsmail Ramazanoğlu, Köksal Gümüş, Mahmut Yandık, Mehmet Akbulak, Mehmet Olhan, Mehmet Ustaoğlu, Murat Gülbiçim, Murat Kaya, Murat Kılıç, Mustafa Demirhan, Mustafa Yağız(MHP), Niyazi Yağız, Nizamettin Günay, Osman Akbulut, Ömer Cihan Kavak(MHP), Ramazan Tuna, Recep Demirel, Sedat Kul, Sertan Kulaç, Seyhan Dünmez, Zafer Turhan.

CHP Meclis Üyeleri: Fatma Kaplan Hürriyet, Sertif Gökçe, Ahmet Çalık, Ahmet Kadı, Akın Bilge Başaran. Ali Kara, Baran Aydın, Ebru Önal Çetinkaya, Emine Özkar, Erhan Balıkci, Erkan Uygun, Gülcan Güç Denizci, Hakan Korel, Hamit İlker Ulusoy, İlkay Kaya, Mehmet Nazım Gençtürk, Mehmet Nuri Paşa, Mehmet Turan, Mehmet Ümit Küçükkaya, Muhammet Ertürk, Ozan Yılmaz, Özgür Çelik, Salih Zeki Karakadılar, Tuğman Kayalı, Ünal Ekşi

DEM Parti Meclis üyeleri: Ayhan Erkan, Eylem Güleser

İYİ Parti Meclis Üyesi: İlhami Bayrak

ANAP Meclis Üyesi: Yüksel Özkan