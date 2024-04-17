İşçiler yüzde 85 zam bekliyordu, Yıldız Entegre arabulucuya gidiyor

ÜCRETTE ANLAŞMA SAĞLANMADI
Yıldız Entegre fabrikasında örgütlü olan Ağaç-İş Sendikası ile işveren arasında 29 Şubat’ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Sendika işçilerin ücretlerine yüzde 85 oranında zam isterken, işveren ise yüzde 55 oranında zam teklifi ile masaya geldi. Taraflar 29 Nisan’a kadar anlaşma sağlamazsa arabulucu sürecine gidilecek. İşçilerin çıplak maaşları ortalama 20 bin 100, giydirilmiş ücretleri ise 30 bin lira civarında olan fabrikada, işçiler insanca yaşayacak ücret talep ediyor.
SON TARİH 29 NİSAN
1450’si Kocaeli’de bulunan Uzuntarla ve Uzunbey Yıldız Entegre fabrikalarında olmak üzere Türkiye genelinde 2 bin 200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren Temmuz 2023’te verdiği yüzde 35 oranındaki iyileştirmeyi yeni sözleşmede vereceği zamdan düşürmek istiyor. Sendika ise bu iyileştirmenin dahi işçilerin enflasyon karşısında ezilmesinin önüne geçmediğini belirterek yüzde 85 oranında zam verilmesini istedi. Tarafların zam konusundaki anlaşmazlığı sürerken, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlanmazsa 29 Nisan’da arabulucuya gidilecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Arif - Ülke fakirlerin omuzunda ne konuşsak az
Hakkımızı Istyoruz - 10 yıllık calışanlar şuan 20 bin net zor alıyor ama patronluk birşey yok cebini dolduran müdürler önce ne kadar işçiden calariz derdinde
Hakan C - Havayı kirlet insanları zehirle işçiye verme Allah’a canını nasıl vereceksin? Nefes alamıyoruz nefees. Bu dünya varsa ahirette var. Hakkım haram olsun yapanada yapmasına izin verenlerede
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.