Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
17 Nis 2024 - 22:25- Gündem G:

İşçiler yüzde 85 zam bekliyordu, Yıldız Entegre arabulucuya gidiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Ağaç-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu, 1450’si Kocaeli’de olmak üzere Türkiye genelinde 2 bin 200 işçiyi ilgilendiren Yıldız Entegre toplu iş sözleşmesinde işveren işçilerin ücretlerine yüzde 55 oranında artış teklifi verdi. Sendika teklifi kabul etmedi. Taraflar arasında 29 Nisan’a kadar anlaşma sağlanmazsa arabulucuya gidilecek.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
İşçiler yüzde 85 zam bekliyordu, Yıldız Entegre arabulucuya gidiyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ÜCRETTE ANLAŞMA SAĞLANMADI

 

Yıldız Entegre fabrikasında örgütlü olan Ağaç-İş Sendikası ile işveren arasında 29 Şubat’ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Sendika işçilerin ücretlerine yüzde 85 oranında zam isterken, işveren ise yüzde 55 oranında zam teklifi ile masaya geldi. Taraflar 29 Nisan’a kadar anlaşma sağlamazsa arabulucu sürecine gidilecek. İşçilerin çıplak maaşları ortalama 20 bin 100, giydirilmiş ücretleri ise 30 bin lira civarında olan fabrikada, işçiler insanca yaşayacak ücret talep ediyor.

 

SON TARİH 29 NİSAN

 

1450’si Kocaeli’de bulunan Uzuntarla ve Uzunbey Yıldız Entegre fabrikalarında olmak üzere Türkiye genelinde 2 bin 200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren Temmuz 2023’te verdiği yüzde 35 oranındaki iyileştirmeyi yeni sözleşmede vereceği zamdan düşürmek istiyor. Sendika ise bu iyileştirmenin dahi işçilerin enflasyon karşısında ezilmesinin önüne geçmediğini belirterek yüzde 85 oranında zam verilmesini istedi. Tarafların zam konusundaki anlaşmazlığı sürerken, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlanmazsa 29 Nisan’da arabulucuya gidilecek.

 

 

# yıldız entegre kocaeli, yıldız entegre arabulucu, yıldız entegre zam, Kocaeli, yeni, hafta, Türkiye

17 Nis 2024 - 22:25 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.708.472 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Hakkımızı Istyoruz - 10 yıllık calışanlar şuan 20 bin net zor alıyor ama patronluk birşey yok cebini dolduran müdürler önce ne kadar işçiden calariz derdinde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 22:47
01

Hakan C - Havayı kirlet insanları zehirle işçiye verme Allah’a canını nasıl vereceksin? Nefes alamıyoruz nefees. Bu dünya varsa ahirette var. Hakkım haram olsun yapanada yapmasına izin verenlerede

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 22:43
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL