İşçiler yüzde 85 zam bekliyordu, Yıldız Entegre arabulucuya gidiyor

ÜCRETTE ANLAŞMA SAĞLANMADI

Yıldız Entegre fabrikasında örgütlü olan Ağaç-İş Sendikası ile işveren arasında 29 Şubat’ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Sendika işçilerin ücretlerine yüzde 85 oranında zam isterken, işveren ise yüzde 55 oranında zam teklifi ile masaya geldi. Taraflar 29 Nisan’a kadar anlaşma sağlamazsa arabulucu sürecine gidilecek. İşçilerin çıplak maaşları ortalama 20 bin 100, giydirilmiş ücretleri ise 30 bin lira civarında olan fabrikada, işçiler insanca yaşayacak ücret talep ediyor.

SON TARİH 29 NİSAN

1450’si Kocaeli’de bulunan Uzuntarla ve Uzunbey Yıldız Entegre fabrikalarında olmak üzere Türkiye genelinde 2 bin 200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren Temmuz 2023’te verdiği yüzde 35 oranındaki iyileştirmeyi yeni sözleşmede vereceği zamdan düşürmek istiyor. Sendika ise bu iyileştirmenin dahi işçilerin enflasyon karşısında ezilmesinin önüne geçmediğini belirterek yüzde 85 oranında zam verilmesini istedi. Tarafların zam konusundaki anlaşmazlığı sürerken, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlanmazsa 29 Nisan’da arabulucuya gidilecek.