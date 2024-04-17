Kocaeli’de en çok bu işçiler aranıyor

İLANLARIN YARISI BEDEN İŞÇİSİ

Kocaeli’de İŞKUR üzerinden iş arayan firmaların en çok ilan verdiği ve personel temininde güçlük çektiği meslekler belli oldu. Listeye göre Kocaeli’de 2023 yılında 128 bin 647 açık iş ilanı bulunurken bu rakamın yaklaşık yüzde 50’sini beden işçisi ilanları oluşturdu. Verilere göre eleman temininde en çok güçlük çekilen, ilerleyen dönemde istihdam artışı ve istihdam azalışı beklenen meslekler de ortaya çıktı. 2017 yılındaki 134 bin 212 iş ilanı sonrasında son 10 yılda en çok ilan verilen dönem olarak 2023 yılı kaydedildi.

63 BİN 231 BEDEN İŞÇİSİ İLANI VERİLDİ

2023 yılında en çok personel aranan 10 meslek dalında ilk sırada rekor sayı ile beden işçisi bulunuyor. 2023 yılı sonu itibariyle Kocaeli genelinde 128 bin 647 açık iş ilanı bulunurken bunun 63 bin 231’ini genel beden işçisi ilanları oluşturuyor. Bu rakamı 2 bin 733 ile ambar-depo görevlisi takip ederken 2 bin 395 açık iş ilanı ile paketleme işçisi üçüncü sırada bulunuyor. Bu meslekleri sırasıyla temizlik görevlisi, temizlik beden işçisi, şoför-yük taşıma, forklift operatörü, kalite kontrolcü, gazaltı kaynakçısı ve proses işçisi takip ediyor.

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK VAR

Kocaeli’de temininde güçlük çekilen eleman sayısının dağılımında 1. sırada 2 bin 605 kişi ve yüzde 30,3 oran ile sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar yer alıyor. Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar yüzde 24,7; nitelik gerektirmeyen meslekler de yüzde 23,7 oranı ile ilk 3 içerisinde. Türkiye geneline bakıldığında ise tesis ve makine operatörleri ile montajcılar, eleman temininde güçlük çekilen meslekler arasında ilk sırada bulunuyor.

BEDEN İŞÇİSİ VE USTA ÖĞRETİCİ BULUNAMIYOR

Kocaeli özelinde eleman temininde güçlük çekilen ilk 10 mesleğe baktığımızda ise 894 kişi ile genel beden işçisi birinci sırada, 306 kişi ile taşıma, yükleme-boşaltma beden işçisi ikinci sırada, 303 kişi ile betonarme kalıpçılığı ve çatıcılık usta öğretici üçüncü sırada yer alıyor. Liste sırasıyla 272 kişi ile paketleme işçisi, 212 kişi ile gıda perakende satış elemanı, 212 kişi ile şekerleme imal işçisi (elle), 181 kişi ile diğer imalat ve ilgili işçiler (elle), gazaltı (MIG-MAG) kaynakçısı, diğer plastik mamuller imalat işçileri, bilgisayarlı makine (CNC operatörü) mesleklerinden oluşuyor.

İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENEN MESLEKLER

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre Kocaeli’de gelecek dönem net istihdam artışı beklenen meslekler listesi belirlendi. Beklentiye göre beden işçisi (genel), proses işçisi, metal işleri seri üretim tezgah işçisi, ambar/depo görevlisi, diğer imalat ve ilgili işçiler (elle), perakende ve satış elemanı (gıda) lojistik elemanı, şoför-yük taşıma, yazılım geliştirici ve ambalajcı mesleklerinde net istihdam artışı yaşanması bekleniyor.

İNŞAAT İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA AZALMA BEKLENİYOR

İŞKUR verilerine göre ilerleyen dönemde istihdam azalışı beklenen meslekler de bulunuyor. Bu mesleklerin ilk sırasında inşaat beden işçisi, hamurkar (bisküvi, makineyle), işyeri hekimi, iş makineleri operatörü, inşaat çeliği işçisi- atölye, atık ayırma işçisi, iş makineleri motor ve aktarma organları bakım ve onarımcısı, okul müdürü, matbaa işçisi, elektronik pano montajcısı mesleklerinde istihdamın azalması bekleniyor.