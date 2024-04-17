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Karamürsel’de otopark sıkıntısı

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Karamürsel’de yaşayan vatandaşlar sokak aralarında ve caddelerin üzerinde yaya geçişlerini engelleyecek şekilde yapılan parklanmalara tepki gösterdi.

Karamürsel’de otopark sıkıntısı mask
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Park yasak olmasına ve uyarı tabelalarına rağmen araçların park edildiğini belirten vatandaşlar, “ Araç sahipleri araçlarını park edecek yer bulamaması nedeniyle sokaklara park ettiklerini söylüyor. Ancak bu yayaların geçeceği alanların işgal edilmesi hakkını kimseye vermez. Belediye yetkilileri, zabıta ve trafik polislerinin ne iş yaptığını merak ediyoruz. Bu kadar kural tanımazlığa bir dur denilmesi gerekiyor. Park yasağı, araç girişi yasağı olan alanlara araçların girmesine izin verilmemeli. Bu konuda çalışma yapılmasını ve yayalarında güven içinde Karamürsel sokaklarında gezmesini istiyoruz” dedi.

# çalışma, araç

17 Nis 2024 - 23:13 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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