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Kütüphane için ayrılan bina çürüyor

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Gebze’de bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olan Halk Kütüphanesi’nin yetersiz ve çok eski olduğunu söyleyen vatandaşlar, kütüphane ihtiyacının giderilmesini ve kütüphane yapılması için ayrılan binanın 2017 yılından bu yana yapılmadığını belirttiler.

Kütüphane için ayrılan bina çürüyor mask
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Gebze’deki kütüphane sorunun anlatan vatandaşlar, “Mevcut kütüphanenin yetersizliği ve eksikliği nedeniyle 15 Temmuz sonrasında yeni kütüphane yapılması için FETÖ Dershanesi olan ve darbe girişiminden son el konulan bina ayrıldı. Ancak 2017 yılından bu yana ayrılan binada bir çivi dahi çakılmadı. 2 defa ihaleye çıkıldı ama bir sonuç çıkmadı. Binanın durumu şu anda içler acısı. Binanın her yeri dökülüyor. Biz bu binanın kütüphane yapılması için çalışma yapılmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten çocuklarımızın bir kütüphaneye ihtiyacı var. Bina kütüphane için uygun ama yapılmamasını anlamak mümkün değil.” dediler.

 

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17 Nis 2024 - 23:15 Kocaeli/ Gebze- Gündem --- Okunma

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