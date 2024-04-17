Kütüphane için ayrılan bina çürüyor

Gebze’deki kütüphane sorunun anlatan vatandaşlar, “Mevcut kütüphanenin yetersizliği ve eksikliği nedeniyle 15 Temmuz sonrasında yeni kütüphane yapılması için FETÖ Dershanesi olan ve darbe girişiminden son el konulan bina ayrıldı. Ancak 2017 yılından bu yana ayrılan binada bir çivi dahi çakılmadı. 2 defa ihaleye çıkıldı ama bir sonuç çıkmadı. Binanın durumu şu anda içler acısı. Binanın her yeri dökülüyor. Biz bu binanın kütüphane yapılması için çalışma yapılmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten çocuklarımızın bir kütüphaneye ihtiyacı var. Bina kütüphane için uygun ama yapılmamasını anlamak mümkün değil.” dediler.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.