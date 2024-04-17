Sapanca'da silahlı saldırı: Husumetlisini öldürdü

Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde zincir marketin manav reyonunda çalışan R.A. (47), husumetlisi olduğu öğrenilen A.Ö'nün (20) silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan R.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.