Düğün yapmak artık daha da masraflı, işte Kocaeli’de bir düğünün masrafı

DAVETİYEDE FİYAT ARALIĞI OLDUKÇA GENİŞ

Çiftlerin düğün öncesi ilk gittiği yerlerden biri davetiye basan matbaalar oluyor. Geçen yıla göre davetiye fiyatlarında artış yaşandığı öğrenildi. En düşük fiyatlı davetiyenin fiyatı 100 adet için 200 TL olurken en pahalı davetiyenin fiyatı 100 adet için 9 bin 73 lira. Konuyla ilgili matbaacı ve Kocaeli Matbaacılar Derneği Başkanı Mehmet Akif Şen konuştu. Şen: “Geçen yıl en uygun fiyatlı davetiyemizin 100 âdeti 65-70 TL’ydi. Bu yıl yaklaşık 2,5 kat zam geldi. Önümüzdeki günlerde de artış bekleniyor. Zam geldi çünkü kâğıt ithal ve otomatik olarak dövizle geliyor. Personel maaşları asgari ücretle arttı, mürekkep de zamlandı. Artık müşteriye fiyat söylemeye utanıyoruz” dedi.

ARTIK KASIM AYINDA GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Gelinlik üreticisi Semra Yıldız ve eşi Koray Yıldız ise gelinlik fiyatlarıyla ilgili konuştu. Bu yıl gelinlik fiyatlarının arttığını belirten Yıldız çifti gelinlik fiyatlarının 15 bin TL civarından başladığını ve gelinlikte ekstra isteklere göre rakamın yukarı doğru gittiğini söyledi. Yıldız çifti konuyla ilgili “Düğün sezonu başladı fakat artık ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Son yıllarda insanlar kasım ayından itibaren gelinlik için görüşmelere başlıyor. İnsanlar fiyatların artacağını öngörerek bu hamleyi yapıyor. Fiyatlar hızla değişiyor, toptancılar kumaşı dövizle alıyor ve bana da dövizin artacağı tahmini üzerinden kumaşı satıyor. Kumaşta yaşanan durum bu, genel olarak tüm ürünlerde böyle. Biz artık işçilikten kısmaya çalışıyoruz.

EN UYGUN FİYATLI GELİNLİK MODELİ 15 BİN TL

Fiyat artışları geçen yıla göre yüzde 100 desek yeridir. Bugün için en uygun fiyatlı gelinlik modellerimiz 15 bin TL civarında fiyatlarla başlıyor, 35 bin TL’ye kadar gidebiliyor ama oldu ki gelin gelinlik modelinde ekstra taş, tül, dantel istedi. Bu durumda fiyat daha da yukarı gidiyor. Örneğin 35 bin TL gelinlik kiralanmak istediğinde 30-32 bin TL oluyor. En düşük ücretli kiralama ücreti 18 bin TL oluyor. Geçen yıl en pahalı gelinlik 27 bin TL civarındaydı. Geçen yıl en pahalı gelinliğin kira bedeli ise 24-26 bin TL civarındaydı. 10 bin-30 bin TL aralığında bindallı, kaftan ve kına çıkışı için ürünlerimiz satılıyor. Gelin çiçeği 700, duvaklar ise 1.500 TL’den başlıyor” dedi.