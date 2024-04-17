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17 Nis 2024 - 23:27- Gündem G:

Düğün yapmak artık daha da masraflı, işte Kocaeli’de bir düğünün masrafı

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Son yıllarda neredeyse tüm ürün ve hizmetlerde yaşanan fiyat artışı evlenmek isteyen çiftleri de etkiliyor. Başta gelinlik olmak üzere davetiye, salon, damatlık, ayakkabı, kuaför, berber ve daha pek çok düğün harcamasında fiyatlar geçen yıla göre arttı.

Muhammet Emin Can
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Düğün yapmak artık daha da masraflı, işte Kocaeli’de bir düğünün masrafı mask
Düğün yapmak artık daha da masraflı, işte Kocaeli’de bir düğünün masrafı
Düğün yapmak artık daha da masraflı, işte Kocaeli’de bir düğünün masrafı
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DAVETİYEDE FİYAT ARALIĞI OLDUKÇA GENİŞ

 

Çiftlerin düğün öncesi ilk gittiği yerlerden biri davetiye basan matbaalar oluyor. Geçen yıla göre davetiye fiyatlarında artış yaşandığı öğrenildi. En düşük fiyatlı davetiyenin fiyatı 100 adet için 200 TL olurken en pahalı davetiyenin fiyatı 100 adet için 9 bin 73 lira. Konuyla ilgili matbaacı ve Kocaeli Matbaacılar Derneği Başkanı Mehmet Akif Şen konuştu. Şen: “Geçen yıl en uygun fiyatlı davetiyemizin 100 âdeti 65-70 TL’ydi. Bu yıl yaklaşık 2,5 kat zam geldi. Önümüzdeki günlerde de artış bekleniyor. Zam geldi çünkü kâğıt ithal ve otomatik olarak dövizle geliyor. Personel maaşları asgari ücretle arttı, mürekkep de zamlandı. Artık müşteriye fiyat söylemeye utanıyoruz” dedi.

 

Düğün yapmak artık daha da masraflı, işte Kocaeli’de bir düğünün masrafı

ARTIK KASIM AYINDA GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

 

Gelinlik üreticisi Semra Yıldız ve eşi Koray Yıldız ise gelinlik fiyatlarıyla ilgili konuştu. Bu yıl gelinlik fiyatlarının arttığını belirten Yıldız çifti gelinlik fiyatlarının 15 bin TL civarından başladığını ve gelinlikte ekstra isteklere göre rakamın yukarı doğru gittiğini söyledi. Yıldız çifti konuyla ilgili “Düğün sezonu başladı fakat artık ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Son yıllarda insanlar kasım ayından itibaren gelinlik için görüşmelere başlıyor. İnsanlar fiyatların artacağını öngörerek bu hamleyi yapıyor. Fiyatlar hızla değişiyor, toptancılar kumaşı dövizle alıyor ve bana da dövizin artacağı tahmini üzerinden kumaşı satıyor. Kumaşta yaşanan durum bu, genel olarak tüm ürünlerde böyle. Biz artık işçilikten kısmaya çalışıyoruz.

 

Düğün yapmak artık daha da masraflı, işte Kocaeli’de bir düğünün masrafı

EN UYGUN FİYATLI GELİNLİK MODELİ 15 BİN TL

 

Fiyat artışları geçen yıla göre yüzde 100 desek yeridir. Bugün için en uygun fiyatlı gelinlik modellerimiz 15 bin TL civarında fiyatlarla başlıyor, 35 bin TL’ye kadar gidebiliyor ama oldu ki gelin gelinlik modelinde ekstra taş, tül, dantel istedi. Bu durumda fiyat daha da yukarı gidiyor. Örneğin 35 bin TL gelinlik kiralanmak istediğinde 30-32 bin TL oluyor. En düşük ücretli kiralama ücreti 18 bin TL oluyor. Geçen yıl en pahalı gelinlik 27 bin TL civarındaydı. Geçen yıl en pahalı gelinliğin kira bedeli ise 24-26 bin TL civarındaydı. 10 bin-30 bin TL aralığında bindallı, kaftan ve kına çıkışı için ürünlerimiz satılıyor. Gelin çiçeği 700, duvaklar ise 1.500 TL’den başlıyor” dedi. 

Düğün yapmak artık daha da masraflı, işte Kocaeli’de bir düğünün masrafı

Düğün yapmak artık daha da masraflı, işte Kocaeli’de bir düğünün masrafı

Düğün yapmak artık daha da masraflı, işte Kocaeli’de bir düğünün masrafı

Düğün yapmak artık daha da masraflı, işte Kocaeli’de bir düğünün masrafı

Düğün yapmak artık daha da masraflı, işte Kocaeli’de bir düğünün masrafı

 

 

# Kocaeli

17 Nis 2024 - 23:27 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Efendi - Orta seviye bir düğün ve evlilik maliyeti herşey ama herşey dahil 600 bin lira

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 00:03

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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