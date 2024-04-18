Sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama yapan Kös: Kutsal olan insanın can güvenliğidir

KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR
Talha Kös açıklamasında “Kent hayvanlarından, köpekler bir sosyal sorundur. Mesele ‘sosyal sorun’ tanımlamasıyla ele alınarak değerlendirilmelidir. Sonuçları itibariyle sorun olmadığını iddia etmek abesle iştigaldir. Köpekler şehir yaşam alanlarının bir parçası değildir. Köpek popülasyonu şehir ekosisteminde insanla birlikte yaşaması açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Sağlık alanında olduğu kadar başıboş sokak köpeklerinin özelde çocuklara, engellilere, yaşlılara ve diğer hayvanlara verdiği ölümcül ve yaralamalı zararlar aşikârdır.
MARJİNAL KAREKTERLERE İTİBAR EDİLMEMELİDİR
Bu konuyu romantik güzellemelerle ele alan kim varsa, dedikleri kabul edilemez. Problem radikal kararlarla çözüme kavuşturulmak zorundadır. Ve başıboş sokak köpekleri yerelde çözülemez, ülke ölçeğinde bir eylem planıyla çözülmek zorundadır ve bu süreç pek de uzak olmayan bir zamanda başlayacaktır. Bu süreçte toplumdan ve şehir yaşamından kopuk siyasiler ve bir kısım sözde duyarlı marjinal karakterlere itibar edilmemeli ve dışlanmalıdır.
GERÇEKLİKLE YÜZLEŞMEDEN ÇÖZÜM ÜRETİLEMEZ
Çözüm metotları pek çoktur ama kesin çözüm olmayan bir metot söylemek gerekirse, bu da kısırlaştırıp salmaktır. Bu gerçeklikle yüzleşmeden çözüm üretilemez. Diğer metotlar ise ada gibi yerlere sürgün metodudur. Maliyetleri hesaplanarak değerlendirilmelidir. Diğer metot ise uyutmaktır. Tartışılmalıdır. 2 köpek büyütmüş ve beslemiş, her daim evinde kedi beslemiş biri olarak bu değerlendirmeleri yaptığımın bilinmesini isterim. Zira kutsal olan insanın can güvenliğidir” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Şirintepeli - Reis köpekleri koruma kanunu çıkarttı.artık insanlar köpeklere tapıyor bir sokak köpegi bir mahalleli insandan daha kıymetlidir.insanlar et yemesin aç kalsın köpekler her ögün pahalı mamalar ve et yesin.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.