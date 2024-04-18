Sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama yapan Kös: Kutsal olan insanın can güvenliğidir

KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR

Talha Kös açıklamasında “Kent hayvanlarından, köpekler bir sosyal sorundur. Mesele ‘sosyal sorun’ tanımlamasıyla ele alınarak değerlendirilmelidir. Sonuçları itibariyle sorun olmadığını iddia etmek abesle iştigaldir. Köpekler şehir yaşam alanlarının bir parçası değildir. Köpek popülasyonu şehir ekosisteminde insanla birlikte yaşaması açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Sağlık alanında olduğu kadar başıboş sokak köpeklerinin özelde çocuklara, engellilere, yaşlılara ve diğer hayvanlara verdiği ölümcül ve yaralamalı zararlar aşikârdır.

MARJİNAL KAREKTERLERE İTİBAR EDİLMEMELİDİR

Bu konuyu romantik güzellemelerle ele alan kim varsa, dedikleri kabul edilemez. Problem radikal kararlarla çözüme kavuşturulmak zorundadır. Ve başıboş sokak köpekleri yerelde çözülemez, ülke ölçeğinde bir eylem planıyla çözülmek zorundadır ve bu süreç pek de uzak olmayan bir zamanda başlayacaktır. Bu süreçte toplumdan ve şehir yaşamından kopuk siyasiler ve bir kısım sözde duyarlı marjinal karakterlere itibar edilmemeli ve dışlanmalıdır.

GERÇEKLİKLE YÜZLEŞMEDEN ÇÖZÜM ÜRETİLEMEZ

Çözüm metotları pek çoktur ama kesin çözüm olmayan bir metot söylemek gerekirse, bu da kısırlaştırıp salmaktır. Bu gerçeklikle yüzleşmeden çözüm üretilemez. Diğer metotlar ise ada gibi yerlere sürgün metodudur. Maliyetleri hesaplanarak değerlendirilmelidir. Diğer metot ise uyutmaktır. Tartışılmalıdır. 2 köpek büyütmüş ve beslemiş, her daim evinde kedi beslemiş biri olarak bu değerlendirmeleri yaptığımın bilinmesini isterim. Zira kutsal olan insanın can güvenliğidir” ifadelerine yer verdi.