Karatepeliler Büyükşehir’den yardım istiyor

Mahallede 8 ay önce yapılan alt yapı çalışmasının ardından yollarının yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, “8 aydın toz ve çamur içinde büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Yağmur yağdığında çamur, güneş açtığında ise toz içinde kalıyoruz. Bu duruma artık bir son verilmesini ve mahallemize el atılmasını istiyoruz. Bu kadar kötü koşullarda yaşamayı hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanı Tahir Büyükakın’dan sorunumuzun çözümü için yardım bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.