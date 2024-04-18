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18 Nis 2024 - 01:00- Perde Arkası G:

Karatepeliler Büyükşehir’den yardım istiyor

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Kartepe, Karatepe Mahallesi sakinleri yapılmayan yolları yüzünden çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Sık sık gazetemize şikayette bulunan vatandaşlar bu kez Büyükşehir Belediyesi’nden destek istedi.

Karatepeliler Büyükşehir’den yardım istiyor mask
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Mahallede 8 ay önce yapılan alt yapı çalışmasının ardından yollarının yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, “8 aydın toz ve çamur içinde büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Yağmur yağdığında çamur, güneş açtığında ise toz içinde kalıyoruz. Bu duruma artık bir son verilmesini ve mahallemize el atılmasını istiyoruz. Bu kadar kötü koşullarda yaşamayı hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanı Tahir Büyükakın’dan sorunumuzun çözümü için yardım bekliyoruz” dedi.

 

# Büyükşehir, ifade, yağmur

18 Nis 2024 - 01:00 Kocaeli/ Kartepe- Perde Arkası --- Okunma

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