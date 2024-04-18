Karatepeliler Büyükşehir’den yardım istiyor

Mahallede 8 ay önce yapılan alt yapı çalışmasının ardından yollarının yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, “8 aydın toz ve çamur içinde büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Yağmur yağdığında çamur, güneş açtığında ise toz içinde kalıyoruz. Bu duruma artık bir son verilmesini ve mahallemize el atılmasını istiyoruz. Bu kadar kötü koşullarda yaşamayı hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanı Tahir Büyükakın’dan sorunumuzun çözümü için yardım bekliyoruz” dedi.