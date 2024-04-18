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18 Nis 2024 - 02:05- Perde Arkası G:

Vatandaş kavşakta araç park edilmesini önlenmesini istiyor

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Kartepe Köseköy Kavşağı ve Atakan Caddesi üzerindeki araç parkları ile ilgili şikayetler bitmiyor.

Vatandaş kavşakta araç park edilmesini önlenmesini istiyor mask
Vatandaş kavşakta araç park edilmesini önlenmesini istiyor
Vatandaş kavşakta araç park edilmesini önlenmesini istiyor
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Araçlarını park eden sürücülere tepki gösteren yayalar, polis ve zabıtanın bu bölgede gerekli önlemleri almasını ve park eden araçları çekmesini istedi. Geçtiğimiz hafta köprü ve caddeye park eden araçların sahiplerine kesilen ceza ile ilgili haberimiz üzerine yeniden konuyu gündeme getiren vatandaşlar, “Trafik polisi tünelin üzerinde görev yaparken buraya tır park ediyor. Belki ceza kesiliyordur ama bunlar park etmeyi engellemiyor. Park eden araçlar kaldırılırsa o zaman belki daha az kişi buraya park eder. Gerçekten yayalar tünelin üzerinden geçerken çok zorluk yaşıyor. Biz artık buradaki trafik sorunun çözülmesini istiyoruz. Gerçekten çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda emniyetin ve zabıta müdürlüğünün ortak bir çalışma ile park eden araçları kaldırmak ya da park edilmesini engellemek gibi çalışmalar yapılabilir” dedi.

Vatandaş kavşakta araç park edilmesini önlenmesini istiyor
Vatandaş kavşakta araç park edilmesini önlenmesini istiyor

# hafta, polis, çalışma, ceza

18 Nis 2024 - 02:05 Kocaeli/ Kartepe- Perde Arkası --- Okunma

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