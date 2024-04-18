Kocaeli’de iki fabrika birleşiyor, işçiler hangi sendikaya üye olacak

Bekaert İzmit ve Bekaert Kartepe fabrikaları birleşecek. İki ayrı fabrikada iki ayrı sendika örgütlüyken, fabrikaların birleşmesiyle hangi sendikanın yetkili olacağı ise sonra belli olacak. Toplu sözleşme yürürlük tarihi 1 Eylül 2024 olması nedeniyle her fabrikalarda örgütlü olan Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş de iş yerinde toplu sözleşme yapma yetkisi olup olmadığının tespit edilmesi için bu tarihten önceki 120 gün öncesinde başvuru yapmak zorunda.

İki fabrikanın birleşmesi durumunda sendikaların toplu sözleşme için yetki başvurusunun ardından, işçiler yetkiyi alan sendikaya üye olmasalar bile toplu sözleşmeden yararlanmak için dayanışma aidatı ödemek zorunda kalacak.

Kaynak: Haber Merkezi