Survivor’da adaya veda eden isim belli oldu

Bu yıl daha önce yarışmış olan yarışmacıların bir araya geldiği All-Star formatıyla ekranlara gelen Survivor Türkiye’de adaya bu hafta veda eden isim belli oldu. Yapılan 4 düello sonucu adaya veda eden isim belirlenirken kırmızı takımdan Özgür Tetik, Yunus Emre Özden, mavi takımda Batuhan Karacakaya ve Yaman Keleş takımlarında yapılan oylamalar sonucu düello potasına gönderilen isimler oldu.
Düellodaki ilk eşleşmeler sonucu Yunus Emre Özden ve Özgür Tetik rakiplerini yenerek yarışmada kalmayı başardı. Son 2’ye kalan Yaman Keleş ile Batuhan Karacakaya arasında yapılan yarışmayı ise 5-3’lük skorla Karacakaya kazandı. Bu hafta Yarışmaya veda eden isim ise Yaman Keleş oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.