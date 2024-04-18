Survivor’da adaya veda eden isim belli oldu, Survivor'da adaya kim veda etti?

Bu yıl daha önce yarışmış olan yarışmacıların bir araya geldiği All-Star formatıyla ekranlara gelen Survivor Türkiye’de adaya bu hafta veda eden isim belli oldu. Yapılan 4 düello sonucu adaya veda eden isim belirlenirken kırmızı takımdan Özgür Tetik, Yunus Emre Özden, mavi takımda Batuhan Karacakaya ve Yaman Keleş takımlarında yapılan oylamalar sonucu düello potasına gönderilen isimler oldu.

Düellodaki ilk eşleşmeler sonucu Yunus Emre Özden ve Özgür Tetik rakiplerini yenerek yarışmada kalmayı başardı. Son 2’ye kalan Yaman Keleş ile Batuhan Karacakaya arasında yapılan yarışmayı ise 5-3’lük skorla Karacakaya kazandı. Bu hafta Yarışmaya veda eden isim ise Yaman Keleş oldu.