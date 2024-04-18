Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Magazin

Sakaryalı Samet karısını, esnafı, bulduğu herkesi dolandırmış  

ABONE OL Google News Sayfamız

Daha önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne verdiği evraklar sahte çıkan Yılmaz’ın Serdivan’daki esnafı da dolandırdığı iddia edildi.

Sakaryalı Samet karısını, esnafı, bulduğu herkesi dolandırmış   mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Esra Erol’da programında bu hafta Sakarya’dan yine bir dolandırıcılık hikayesi işlendi.  Programa telefonla bağlanan bir ihbarcı, babası ile Samet’in Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 gün aynı odada yattıklarını ifade ederek, Samet Yılmaz’ın hemşirelerin taktığı serumları tuvalete gidip boşalttığını iddia etti. Samet Yılmaz’ın Sağlık Bakanlığına ait düzenlediği sahte sağlık personeli kartınının haricinde ‘Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde daimi personel kartı da düzenlediği ortaya çıktı.

Eski eş, “Bana da devlet memuru olduğunu söyledi sonra bana da devlet memuru olduğuma dair sahte kart düzenledi” dedi. Eski karısının akrabası da yayına bağlanarak, Samet Yılmaz’ın Serdivan’da esnafı dolandırdığını iddia etti.

“Eniştem bunun yüzünden kanser oldu. Benim görümcem hala senin borçlarını ödüyor. Serdivan’daki esnafı dolandırdı. Şimdinin parası 500 bin lira dolandırdı. Eniştemin evi elinden gidecekti. Görümcemi işe sokacam diye vaatte bulundu.”

Kaynak: Haber Merkezi

# hafta, ifade, Sakarya, hava

18 Nis 2024 - 00:56 Kocaeli- Magazin --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.708.472 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL