Sakaryalı Samet karısını, esnafı, bulduğu herkesi dolandırmış  

Esra Erol’da programında bu hafta Sakarya’dan yine bir dolandırıcılık hikayesi işlendi. Programa telefonla bağlanan bir ihbarcı, babası ile Samet’in Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 gün aynı odada yattıklarını ifade ederek, Samet Yılmaz’ın hemşirelerin taktığı serumları tuvalete gidip boşalttığını iddia etti. Samet Yılmaz’ın Sağlık Bakanlığına ait düzenlediği sahte sağlık personeli kartınının haricinde ‘Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde daimi personel kartı da düzenlediği ortaya çıktı.

Eski eş, “Bana da devlet memuru olduğunu söyledi sonra bana da devlet memuru olduğuma dair sahte kart düzenledi” dedi. Eski karısının akrabası da yayına bağlanarak, Samet Yılmaz’ın Serdivan’da esnafı dolandırdığını iddia etti.

“Eniştem bunun yüzünden kanser oldu. Benim görümcem hala senin borçlarını ödüyor. Serdivan’daki esnafı dolandırdı. Şimdinin parası 500 bin lira dolandırdı. Eniştemin evi elinden gidecekti. Görümcemi işe sokacam diye vaatte bulundu.”

Kaynak: Haber Merkezi