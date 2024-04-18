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Yahya Kaptan’da ağaç sorunu büyüyor, yeni kesimler mi yapılacak?

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İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde site yönetimince ağaçların kesilmesine tepki gösterilirken, yeniden bir ağaç kesimi olacağı iddia edildi.

Yahya Kaptan’da ağaç sorunu büyüyor, yeni kesimler mi yapılacak? mask
Yahya Kaptan’da ağaç sorunu büyüyor, yeni kesimler mi yapılacak?
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İzmit’in en yeşil toplu konut alanlarından biri olan Yahya Kaptan’da ağaç kesme gerginliği büyüyor. Site yönetiminin site için bulunan ağaçları kesmesi sonrası, vatandaşlar duruma tepki gösterirken, yönetim hakkında şikayette bulunacaklarını dile getirmişlerdi. Son olarak Yahya Kaptan’ da F-11 Blok’ta 11 adet ağaç kesilirken, vatandaşlar İzmit Orman İşletme ve yönetimin ağaç kesimi için ortak hareket ettiğini iddia etti. Son olarak ise sitede ağaç kesimlerinin devam edeceği ve yeni kesimlerin yapılacağı iddialar arasında.

Yahya Kaptan’da ağaç sorunu büyüyor, yeni kesimler mi yapılacak?

Yeni ağaç kesimlerinin yapılacağı iddia edilen alan

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, yeni

18 Nis 2024 - 01:05 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

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Ercan soysal - Y.kaptanda zamanında dikilen ağaçlar, rast gele ve binaların görüş alanını kapatıyor.budanması ve seyreltilmesi doğru.yeniden bodur ve kaliteli fidanlara çevre daha estetik hale gelebilir.Peyzaç mimarları ile işbirliği yapılabilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 01:20

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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