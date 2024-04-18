Yahya Kaptan’da ağaç sorunu büyüyor, yeni kesimler mi yapılacak?

İzmit’in en yeşil toplu konut alanlarından biri olan Yahya Kaptan’da ağaç kesme gerginliği büyüyor. Site yönetiminin site için bulunan ağaçları kesmesi sonrası, vatandaşlar duruma tepki gösterirken, yönetim hakkında şikayette bulunacaklarını dile getirmişlerdi. Son olarak Yahya Kaptan’ da F-11 Blok’ta 11 adet ağaç kesilirken, vatandaşlar İzmit Orman İşletme ve yönetimin ağaç kesimi için ortak hareket ettiğini iddia etti. Son olarak ise sitede ağaç kesimlerinin devam edeceği ve yeni kesimlerin yapılacağı iddialar arasında.

Yeni ağaç kesimlerinin yapılacağı iddia edilen alan

Kaynak: Haber Merkezi