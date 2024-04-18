Yahya Kaptan’da ağaç sorunu büyüyor, yeni kesimler mi yapılacak?

İzmit’in en yeşil toplu konut alanlarından biri olan Yahya Kaptan’da ağaç kesme gerginliği büyüyor. Site yönetiminin site için bulunan ağaçları kesmesi sonrası, vatandaşlar duruma tepki gösterirken, yönetim hakkında şikayette bulunacaklarını dile getirmişlerdi. Son olarak Yahya Kaptan’ da F-11 Blok’ta 11 adet ağaç kesilirken, vatandaşlar İzmit Orman İşletme ve yönetimin ağaç kesimi için ortak hareket ettiğini iddia etti. Son olarak ise sitede ağaç kesimlerinin devam edeceği ve yeni kesimlerin yapılacağı iddialar arasında.
Yeni ağaç kesimlerinin yapılacağı iddia edilen alan
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ercan soysal - Y.kaptanda zamanında dikilen ağaçlar, rast gele ve binaların görüş alanını kapatıyor.budanması ve seyreltilmesi doğru.yeniden bodur ve kaliteli fidanlara çevre daha estetik hale gelebilir.Peyzaç mimarları ile işbirliği yapılabilir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.