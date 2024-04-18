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69 yıldır Kocaeli’deydi, o firma resmen iflas etti

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İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Konya gibi illerde üretim yapan 69 yıllık kamyon üreticilerinden olan TOE firma iflas etti.

69 yıldır Kocaeli’deydi, o firma resmen iflas etti mask
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1955 yılında Kocaeli Çayırova'da üretime başlayan; İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir ve Konya’da faaliyet gösteren Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş., ekonomik zorluklar nedeniyle iflasını açıkladı.1962 yılında, şirketin yüzde 93,5 hissesini OYAK satın aldı, 1983 yılında ise hisseler Ziraat Bankası’na devredildi. 1963-1993 yılları arasında toplamda 54.496 adet motorlu taşıt üretimi yapan TOE’nin iflas etmesi, sektörde yankı uyandırdı. Şirketin iflas etmesinin ardından Türkiye’nin en köklü kamyon üreticisi de sektörden çekilmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye, Kocaeli, İstanbul

18 Nis 2024 - 01:10 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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