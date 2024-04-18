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Kocaeli’de 4 ilçe elektriksiz kalacak (18 Nisan Kocaeli Elektrik Kesintisi)

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Kocaeli’de 18 Nisan’da 4 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak.

Kocaeli’de 4 ilçe elektriksiz kalacak (18 Nisan Kocaeli Elektrik Kesintisi) mask
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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 18 Nisan’da 4 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak.  Kandıra, Gebze, Dilovası ve Körfez’de kesinti yaşanacak yerler ise şu şekilde:

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
58898KOCAELİKANDIRA ÇALKÖY BAYRAK SK., BESTE SK., ÇALKÖY BESTE, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY KARADENIZ, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., DOĞA SK., KARADENİZ SK., KAYALI, KAYALI SK., MEMİŞ SK., MEŞE SK., PINAR SK., ŞEKER SK., TAFLAN SK.18.04.202409:0015:30
58982KOCAELİGEBZE AKSE, GAZILER, GAZİLER, GEBZE OSB2, İNÖNÜ, YENIKENT, YENİKENT 1792/1. SK., 2424., 2431. SK., 2451. SK., 2456. SK., 2457. SK., 2463. SK., 2464., 2464. SK., 2482., 2482. SK., 558. SK., DICLE, DİCLE CD, DİCLE CD., FARABI, GAZILER, İZMİT- İSTANBUL OTOBAN CD, MUTLUKENT BULVAR, ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD18.04.202408:3015:00
59010KOCAELİDİLOVASI CUMHURIYET, CUMHURİYET, DILOVASIOSB 101. SK., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 111. SK., 112., 112. SK., 115. SK., 118. SK., 119., 119. SK., 120. SK., 120/1. SK., 120/2. SK., 123. SK., 124. SK., BAĞDAT CD., HÜRRİYET CD., YANYOL CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD.18.04.202413:0015:30
59033KOCAELİKÖRFEZ BARBAROS, FATIH, FATİH, GÜNEY, HACI OSMAN, YAVUZ SULTAN AKSU SK., ALADAĞ SK., ARIKAN SK., ARPACI SK., ATMACA, ATMACA SK., AVCI SK., AYDIN SK., AZİZ SK., BENNA, BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BODUR SK., CEVİZ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAKMAKLI SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇERKEZ SK., ÇİM SK., DENIZ, DENİZ SK., DERYA, DERYA CD., DUYGULU SK., DÜZ SK., ELMALI SK., EMEL SK., ENGIN, ENGİN SK., ERIS, ERİŞ SK., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FENER SK., FETİH CD., GARP SK., GENÇOĞLU SK., GİZEM SK., GÜR SK., GÜVERCİN SK., HACI MUHARREM SK., HAFIZ SK., HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU SK., ILGIN SK., İ.OZAN SK., KANAL SK., KARANFİL SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK SK., KENT CD., KİRAZ CD., MEHTAP, MEHTAP CD., MEYDAN SK., MIHÇI SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., NEYZEN SK., POLIS, POLİS SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHİL CD, SAHİL CD., SEFA CD., SEFER SK., SERÇE SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TAYFUR SK., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., VARAN SK., YEŞİLÇINAR SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YONCA, YONCA SK.18.04.202410:0012:00

Kaynak: Haber Merkezi

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18 Nis 2024 - 01:24 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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