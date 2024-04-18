Gaziantep lezzetleri Kocaeli’ye gelecek

Hasan Özaygut başkanlığındaki Gaziantep Dernekler Konfederasyonu, Kocaeli’de ‘Gaziantep Tanıtım Günleri’ düzenleyecek. 18-28 Nisan tarihleri arasında 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan tanıtım günleri İzmit Real AVM Otopark Alanı’nda gerçekleştirilecek. Kent insanını Gaziantep denildiğinde akla gelen başta baklava olmak üzere kebaplar, Antep fıstığı, çiğ köfte, içli köfte ve daha pek çok lezzetle buluşturacak tanıtım günlerinde konserle birlikte etkinliklerin de düzenlenmesi bekleniyor.