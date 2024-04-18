Kocaeli'de o fabrikanın işçileri greve çıkıyor 

Gebze Organize Sanayi'de bulunan 61 işçinin çalıştığı Mersen fabrikasında, 2022 yılında çoğunluğu sağlayarak yetkiyi alan Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu Şube, işverenin toplu iş sözleşmesi masasına gelmesini beklerken geçtiğimiz aylarda 4 üyesinin işten atıldığını öğrendi. Yaşanan süreçte fabrikada üretimi 12 saat boyunca durduran işçilerin eylemi ise daha sonra sonlanmıştı.
SENDİKADAN GREVE ÇAĞRI
Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu şube bir çağrı yaparak Mersen'de işçilerin 18 Nisan Cuma günü saat 08.30'da greve çıkacağını duyurdu. İşte o çağrı: "Tüm sınıf dostlarımızı, sınıf kardeşlerimizi MERSEN grevimize desteğe bekliyoruz. MERSEN işçileri ile dayanışmayı büyütelim, mücadelemizi güçlendirelim.
İşçi sınıfı dayanışma ile güçlüdür!"
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.