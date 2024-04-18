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Kocaeli'de o fabrikanın işçileri greve çıkıyor 

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Gebze'de kurulu bulunan Mersen fabrikası işçileri greve çıkıyor. 

Oğuzhan Aktaş
Oğuzhan Aktaş Tüm Haberleri
Kocaeli'de o fabrikanın işçileri greve çıkıyor  mask
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Gebze Organize Sanayi'de bulunan 61 işçinin çalıştığı Mersen fabrikasında, 2022 yılında çoğunluğu sağlayarak yetkiyi alan Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu Şube, işverenin toplu iş sözleşmesi masasına gelmesini beklerken geçtiğimiz aylarda 4 üyesinin işten atıldığını öğrendi. Yaşanan süreçte fabrikada üretimi 12 saat boyunca durduran işçilerin eylemi ise daha sonra sonlanmıştı. 


SENDİKADAN GREVE ÇAĞRI

Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu şube bir çağrı yaparak Mersen'de işçilerin 18 Nisan Cuma günü saat 08.30'da greve çıkacağını duyurdu. İşte o çağrı: "Tüm sınıf dostlarımızı, sınıf kardeşlerimizi MERSEN grevimize desteğe bekliyoruz. MERSEN işçileri ile dayanışmayı büyütelim, mücadelemizi güçlendirelim. 

İşçi sınıfı dayanışma ile güçlüdür!"

# Gebze

18 Nis 2024 - 02:25 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Oğuzhan Aktaş

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