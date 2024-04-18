Kandıra Belediye Başkanı Ölmez yardımcılarını atadı

İKİ YARDIMCIYI GÖREVDEN ALDI
Kandıra Belediye Başkanı seçilen Erol Ölmez, yeni başkan yardımcılarını belirledi. Eski başkan Adnan Turan döneminin başkan yardımcıları Özgür Uluce’yi başkan yardımcılığı görevinden aldı, yerine üç isim atandı. Bilindiği gibi Kandıra Belediyesi'nde başkan yardımcısı Murat Batmaz da ocak ayında emeklilik başvurusu yapmıştı. Başkan Erol Ölmez, eski başkan Adnan Turan döneminde Mali Hizmetler Müdürü olarak görevlendirilen Erkan Tugayı, memur başkan yardımcısı yaptı. Togay yeni dönemde başkan yardımcısı olarak görevine devam edecek.
MHP’Lİ BAŞKAN YARDIMCISI
Başkan Erol Ölmez’in MHP’den gelen kontenjandaki atamasını da gerçekleştirdi. Meclis üyelerinden Abdulkadir Köksal, Erol Ölmez’in başkan yardımcılarından biri oldu. Erol Ölmez’in bir diğer görevlendirmesi ise AK Parti’nin meclis listesinden oldu. Meclis üyesi aday listesinin birinci sırasında yer alan İsmail Aysu, Ölmez’in üçüncü başkan yardımcısı olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.