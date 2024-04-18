KOÜ Mühendislik Fakültesi dekanı değişti

MAKAMINDA AĞIRLADI
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığında görev değişimi gerçekleştirildi. YÖK’ün talebi doğrultusunda yapılan değişimde Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik, görevini Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’ya devretti. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Mühendislik Fakültesi önceki Dekanı Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik ile Mühendislik Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’yı makamında ağırladı.
CANTÜRK, TEŞEKKÜR ETTİ
KOÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, makamında ağırladığı Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik’e bugüne kadarki gösterdiği çalışmalar için teşekkür etti. Cantürk, daha önce rektör yardımcılığı görevinde de bulunmuş olan Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’ya yeni görevinde başarılar diledi. Kocaeli Üniversitesi yönetim kadrosunda önümüzdeki günlerde birçok ismin görev yerinin değiştirileceği Rektör Cantürk’ün kendi ekibini kuracağı konuşuluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.