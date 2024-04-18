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OGM 68 daimi işçi istihdam edecek

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Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü statüsünde 68 daimi işçi alımı yapılacak.

OGM 68 daimi işçi istihdam edecek mask
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OGM'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların (TMY) İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca OGM'nin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 engelli ve 38 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 68 daimi işçi alınacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 22-26 Nisan döneminde İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve ilgili OGM internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

Kaynak: AA

18 Nis 2024 - 09:12 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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