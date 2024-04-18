Beş efsane Ferrari modeli satışa çıkıyor

RM Sotheby's müzayede evi "Hayal Etmeye Cesaret Et" adlı bir etkinlikle 299 farklı modeli satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Satışın 5 yıldızı ise efsane Ferrari modelleri olacak.

1985 Ferrari 288 GTO

İtalyan Ferrari'nin 288 GTO modelinin sadece 272 örneği bulunuyor. Sadece 26 bin 617 kilometre yol yapmış olan 1985 model 288 GTO'nun tahmini fiyatı ise 3 milyon 750 bin dolar ile 4 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

1990 Ferrari F40

5 Ferrari'den biri efsanevi F40 modeli. Toplamda 1315 adet üretilen modelin fiyatı 2 milyon 750 bin dolarla 3 milyon 250 bin dolar arasında olması bekleniyor. Çift turbolu V8 motorlu bu model sadece 1600 kilometre yol kat etmiş. Bir diğer Ferrari 349 örneği bulunan F50 modeli. Formula 1 teknolojisine sahip atmosferik V12 motoruyla 519 beygir güce sahip F50, 0'dan 100'e 3,6 saniyede çıkabiliyor. Serinin 182. modeli olan otomobil 2015 yılında bu koleksiyona katıldı. Modelin güncel kilometresi ise 20 bin 910 kilometre. Modelin 3 milyon 800 bin dolar ile 4 milyon 500 bin dolar arasında satılması bekleniyor.



2003 Ferrari Enzo

Markanın kurucusu Enzo Ferrari'nin adını taşıyan model 360 km/sa hıza ulaşabiliyor. 660 beygir güç üreten V12 motorlu model 8 bin 607 kilometre yol yapmış. Modelin 3 milyon 750 bin dolar ile 4 milyon 250 bin dolar arasında satılması bekleniyor.

2015 Ferrari LaFerrari

5'linin en güncel versiyonu olan LaFerrari, hibrit güç ünitesiyle 963 beygir sunuyor. İlk hibrit Ferrari modeli olan araçtan 499 adet üretildi. Model sadece 2 bin 842 kilometrede.

Koleksiyonda ayrıca 2005 Maserati MC12, 2008 Bugatti Veyron 16.4, 1987 Porsche 959 Komfort, 1963 Chevrolet Corvette Sting Ray Split-Window Coupe, 1965 Shelby GT350, 1969 Shelby GT500 Fastback, 1956 Ford Thunderbird, 2018 McLaren 720S, 1966 Jaguar E-Type Series 1 Roadster, 1993 Jaguar XJ220 gibi özel modeller bulunuyor.