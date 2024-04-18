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Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat Sulusaray'da 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Bu depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra yine Sulusaray'da 4,1 büyüklügünde artçı sarsıntı meydana geldi.

Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem! mask
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 01.06 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bu depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra yine Sulusaray'da 4,1 büyüklügünde artçı sarsıntı meydana geldi..

Depremin ardından AFAD ekipleri kent genelinde kontrol çalışması başlatıldı.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.

Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Tokat’ta meydana gelen deprem sonrasında gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, olumsuz bir durumun olmadığına dikkati çekerek, “Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.

# sosyal, HER

18 Nis 2024 - 09:14 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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