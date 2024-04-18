Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli Bulvarı Forum Kavşağı yakınında 22 yaşındaki Yusuf Özkan idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden L.A. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilden fırlayan Yusuf Özkan, ambulansla kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü L.A, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.