Altın fiyatlarında yükseliş rüzgarı

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Pek çok vatandaşın 'Güvenli liman' olarak nitelendirdiği altın fiyatları bugün de yükselmeye devam ediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerini vurgulayarak, bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini ifade etti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 462 liradan yaparken; 18 Nisan Perşembe günü 2 bin 478 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 4 bin 025 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 050 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.478,23

Satış: 2.478,59

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.369,18

Satış: 2.369,57

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.965,16

Satış: 4.052,49

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 15.860,64

Satış: 16.160,41

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.905,54

Satış: 8.104,99

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.860,64

Satış: 16.160,41

ATA ALTINI FİYATI

Alış: 17.332,06

Satış: 17.774,21

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 1.394,75

Satış: 1.831,15

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.362,08

Satış: 2.501,41

Kaynak: Habertürk