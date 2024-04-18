Altın fiyatlarında yükseliş rüzgarı

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Pek çok vatandaşın 'Güvenli liman' olarak nitelendirdiği altın fiyatları bugün de yükselmeye devam ediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerini vurgulayarak, bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini ifade etti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 462 liradan yaparken; 18 Nisan Perşembe günü 2 bin 478 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 4 bin 025 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 050 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.478,23
Satış: 2.478,59
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.369,18
Satış: 2.369,57
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.965,16
Satış: 4.052,49
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.860,64
Satış: 16.160,41
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.905,54
Satış: 8.104,99
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.860,64
Satış: 16.160,41
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 17.332,06
Satış: 17.774,21
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.394,75
Satış: 1.831,15
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.362,08
Satış: 2.501,41
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Siz.biz - Bu rakamlar üstünde seyir ediyor altın burda çok çok düşük
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.