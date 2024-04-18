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Söğüt, “Cumhur İttifakı olarak canla başla çalışacağız”

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AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları, Başkan Şener Söğüt’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İki ayrı ziyarette de ortak mesaj veren Başkan Söğüt, “Cumhur İttifakı olarak çalışmaya devam edeceğiz”

Söğüt, “Cumhur İttifakı olarak canla başla çalışacağız” mask
Söğüt, “Cumhur İttifakı olarak canla başla çalışacağız”
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AK Parti ve MHP Körfez İlçe Teşkilatları, Başkan Şener Söğüt’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlk olarak AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve ilçe yönetimi Başkan Söğüt’ü makamında ziyaret etti, yeni dönem için ‘hayırlı olsun’ dedi. İlçe yönetimi dışında ziyarette AK Parti MKYK üyelerimiz Serpil Yılmaz ve Davut Coşkun Şiviloğlu da yer aldı. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu.

 

Söğüt, “Cumhur İttifakı olarak canla başla çalışacağız”

CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM

Başkan Söğüt daha sonra meclis salonunda MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu ve ilçe yönetimni ağırladı. Başkan Şener Söğüt de ziyaretler dolayısıyla teşekkür ederek, “Cumhur İttifakı olarak hem ilçemiz hemde ülkemiz için canla başla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. AK Parti ve MHP’nin ziyaretleridne karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Bülten

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18 Nis 2024 - 09:57 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Siyaset --- Okunma

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