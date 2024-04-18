GTÜ'den Hakkâri’ye “Gönül Köprüsü”

Hakkâri Valiliği'nin koordinesinde, Hakkâri ve İstanbul Valiliği'nin "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Hakkâri Fen ve Anadolu Liselerinde öğrenim gören 75 öğrenci ve aynı okullarda görev yapan 8 öğretmen Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) kampüsüne ziyaret gerçekleştirdiler. Üniversitenin öğretim alanları ve muhteşem doğasında üniversiteyi yakından tanıma fırsatı bulan öğrencileri, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar makamında kabul etti. GTÜ Rektörü, öğrencilere GTÜ'nün imkân ve olanaklarından, eğitim ve araştırma altyapısından, yurt içi ve yurt dışı başarılarından söz ederek, gençlere kariyer yolculuklarında dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verdi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar öğrencilere, ülkemizin her kademede eğitim-öğretim imkânlarının diğer ülkelerden geri olmadığını ve alacakları üniversite öğreniminin de yurt dışındaki üniversitelerden farklı olmayacağını söyledi. Liseli öğrencilere, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri içinde olan GTÜ'yü tercih etmeleri konusunda telkinde bulunan GTÜ Rektörü, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hakkâri ve İstanbul Valiliklerine teşekkür etti.

Öğrencilere GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Çağatay Aktürk tarafından GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kariyer Basamaklarında Araştırma Üniversitesi’nin önemi konulu sunum gerçekleştirildi ve üniversitenin fakülte ve bölümleri ile ilgili soruları cevaplandı. Öğrenciler ayrıca GTÜ Nanoteknoloji Enstitüsü laboratuvarlarını gezerek buradaki akademisyenlerden bilgi aldılar.

Kaynak: Bülten