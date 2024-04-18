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Kongre sürecinde sürpriz isim: Veli Başkurt

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Kocaelispor’da yaklaşan kongre süreci öncesinde 7 dönemdir yönetici olarak kulüpte görev yapan Vali Başkurt’un aday olabileceği konuşuluyor

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Kongre sürecinde sürpriz isim: Veli Başkurt mask
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28 Nisanda ilk oturumunun yapılacağı kongre öncesinde Kocaelispor’da gündemdeki gelişmelere bir yenisi eklendi. 7 dönemdir yönetici olarak kulüpte yer alan Veli Başkurt’un kongrede liste yapıp aday çıkma ihtimali bulunuyor. Yakın çevresinin ısrarla aday olması konusunda talepte bulunduğu Veli Başkurt’un hayalleri arasında bir gün Kocaelispor Başkanı olmanın var olduğu da iyi biliniyor. Süreç yaklaştıkça yeni isimlerin de gündeme gelebileceği bekleniyor.

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18 Nis 2024 - 09:59 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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