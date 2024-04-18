Kongre sürecinde sürpriz isim: Veli Başkurt

ÇEVRESİNDEN TEKLİF VAR

28 Nisanda ilk oturumunun yapılacağı kongre öncesinde Kocaelispor’da gündemdeki gelişmelere bir yenisi eklendi. 7 dönemdir yönetici olarak kulüpte yer alan Veli Başkurt’un kongrede liste yapıp aday çıkma ihtimali bulunuyor. Yakın çevresinin ısrarla aday olması konusunda talepte bulunduğu Veli Başkurt’un hayalleri arasında bir gün Kocaelispor Başkanı olmanın var olduğu da iyi biliniyor. Süreç yaklaştıkça yeni isimlerin de gündeme gelebileceği bekleniyor.