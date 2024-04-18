Kongre sürecinde sürpriz isim: Veli Başkurt

ÇEVRESİNDEN TEKLİF VAR
28 Nisanda ilk oturumunun yapılacağı kongre öncesinde Kocaelispor’da gündemdeki gelişmelere bir yenisi eklendi. 7 dönemdir yönetici olarak kulüpte yer alan Veli Başkurt’un kongrede liste yapıp aday çıkma ihtimali bulunuyor. Yakın çevresinin ısrarla aday olması konusunda talepte bulunduğu Veli Başkurt’un hayalleri arasında bir gün Kocaelispor Başkanı olmanın var olduğu da iyi biliniyor. Süreç yaklaştıkça yeni isimlerin de gündeme gelebileceği bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.