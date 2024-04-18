MHP İl Başkanı Demirbaş genel merkeze gitti

Olağan genel kurulunu gerçekleştiren MHP Genel Merkezi, yerel seçim ve Ramazan Bayramı sonrası Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı’nı yaptı. Toplantıda yönetimdeki görev dağılımı yapıldı ve görevlendirilen isimler mesaiye başladı. Göreve başlayan isimler ziyaret edilirken MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş da ziyarette bulunan isimlerden oldu. İl Başkanı Demirbaş, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Semih Yalçın’ı, MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı görevine atanan Bahadır Alper’i, Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan İzzet Ulvi Yönter’i ziyaret etti ve görevlerinde başarılar diledi. Demirbaş, Yönter’e hediye takdiminde de bulundu.