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Vali Yavuz, ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi aldı

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Yavuz, ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi aldı mask
Vali Yavuz, ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi aldı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Enstitüsü Müdürü Mustafa İşçioğlu, Müdür Yardımcısı Selda Karakaya ile kurum çalışanları tarafından karşılanan Vali Yavuz, seraları gezdi. Daha sonra düzenlenen toplantıda ağaçlandırma çalışmaları hakkında brifing alan Vali Yavuz, küresel ısınmaya değindi. Vali Yavuz,  Kocaeli'nin orman yangınlarıyla mücadelede iyi durumda olduğunu vurgulayarak, yaz mevsiminde artan yangınları önlemek amacıyla bu yıl da ormanlık alanlara girişlerin yakında yasaklanacağını bildirdi.

Vali Yavuz, ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi aldı

Kaynak: AA

# Kocaeli

18 Nis 2024 - 10:17 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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