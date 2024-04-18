Vali Yavuz, ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi aldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Enstitüsü Müdürü Mustafa İşçioğlu, Müdür Yardımcısı Selda Karakaya ile kurum çalışanları tarafından karşılanan Vali Yavuz, seraları gezdi. Daha sonra düzenlenen toplantıda ağaçlandırma çalışmaları hakkında brifing alan Vali Yavuz, küresel ısınmaya değindi. Vali Yavuz, Kocaeli'nin orman yangınlarıyla mücadelede iyi durumda olduğunu vurgulayarak, yaz mevsiminde artan yangınları önlemek amacıyla bu yıl da ormanlık alanlara girişlerin yakında yasaklanacağını bildirdi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.