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İzmit Tren Garı’na ulaşımda asansör kolaylığı

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Büyükşehir, yolcuların İzmit Tren Garı’na ulaşımını kolaylaştırmak için asansör yapıyor

İzmit Tren Garı’na ulaşımda asansör kolaylığı mask
İzmit Tren Garı’na ulaşımda asansör kolaylığı
İzmit Tren Garı’na ulaşımda asansör kolaylığı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tren Garı’na ulaşımda yayalara asansör kolaylığı sağlıyor. İzmit Tren Garı karşısından Cumhuriyet Caddesi ile Ruşen Hakkı Caddesi’ni bağlayan proje için ihale düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen İzmit Garı Asansör Yapımı ihalesine 3 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 1 milyon 821 bin 330 TL oldu.

İzmit Tren Garı’na ulaşımda asansör kolaylığı

120 GÜNDE TAMAMLANCAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tren Garı’na ulaşımı kolaylaştırmak için asansör yapıyor. İhale, 1 ton nervürlü donatı çeliği temini ve işçiliği, 7 ton her çeşit profil çubuk ve çelik saçlarla inşaat yapılması, 25 metrekare alüminyum profil ve temperli cam ile kaplama yapılması işini kapsıyor. İhaleyi kazanan firmanın, asansörü 120 günde tamamlayıp teslim etmesi bekleniyor.

 

İzmit Tren Garı’na ulaşımda asansör kolaylığı

FİRMA

TEKLİFLER

Kürşat Erkul, Alyacan Yapı İnş.

1 milyon 821 bin 330 TL

Ercan Yıldırım

3 milyon 737 bin 378 TL

Öz Asansör İnş.

4 milyon 748 bin 030 TL

 

İzmit Tren Garı’na ulaşımda asansör kolaylığı
İzmit Tren Garı’na ulaşımda asansör kolaylığı

Kaynak: Bülten

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18 Nis 2024 - 10:20 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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