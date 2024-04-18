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Gebze’de Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışları düzenlenecek

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Gebze Belediyesi Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışlarının ikincisi 28 Nisan Pazar Günü Beylik Dağı’nda gerçekleştirilecek.

Gebze’de Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışları düzenlenecek mask
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Gebze Belediyesi Dağ Bisikleti Kupası yarışlarının ikincisi 28 Nisan Pazar Günü gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl ilki yapılan Gebze Dağ Bisikleti Kupası yarışları bu sene uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek. Geçen sene 26 ilden 350 sporcunun dereceye girebilmek için mücadele ettiği Gebze Belediyesi Dağ Bisikleti Kupası’nda yarışlar bu sene; uluslararası düzeyde büyük erkekler-kadınlar, genç erkekler-kadınlar; ulusal düzeyde ise U-12 (erkekler-kadınlar), U-15 (erkekler-kadınlar), U-17 (erkekler-kadınlar) kategorilerinde düzenlenecek. Gebze Belediyesi Dağ Bisikleti Kupası yarışları Beylik Dağı'nda saat 09.00’da start alacak.

Kaynak: İHA

# Gebze

18 Nis 2024 - 10:36 Kocaeli/ Gebze- Spor --- Okunma

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