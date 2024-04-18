Bünyamin Çiftçi, esnaflarla sohbet etti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, saha ziyaretlerine devam ediyor. Her fırsatta Çayırovalı hemşehrileriyle bir araya gelen ve ilçe sakinlerini dinleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dün Fatih Caddesi’nde esnaflarla buluştu. Cadde üzerindeki esnaflarla çay sohbetinde bir araya gelen Başkan Çiftçi, esnaflarla sohbet edip, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Fatih Caddesi’nde alışveriş yapan Çayırovalılarla da selamlaşmayı ve sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Çiftçi, kendisine iletilen talep ve sorunları da not alarak çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti.
“GÖNLÜMÜZ BİR, MUHABBETİMİZ DAİM”
Esnaflarla gerçekleşen çay sohbeti günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona ererken, ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Esnaflarımızla gönlümüz bir, sevgimiz baki, muhabbetimiz daim” açıklamasında bulundu. Başkan Çiftçi, esnaflarla çay sohbetinin ardından geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Yenimahalle sakinlerinden Metin Zengin’in yakınlarına taziye ziyareti gerçekleştirerek, başsağlığı diledi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.