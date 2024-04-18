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Freni boşalan kamyon eve girdi

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Bursa’da freni boşalan kamyon bir binaya girdi. Kazada yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Freni boşalan kamyon eve girdi mask
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Merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde kamyon sürücüsü rampa aşağıya inerken frene bastığında aracı durduramadığını fark etti. Sürücü önce cadde üzerinde bulunan elektrik direğine ardından da eve çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi. Freni patlayan kamyon vinç ile girdiği evden çıkarıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

# polis, sevk

18 Nis 2024 - 10:38 - Türkiye --- Okunma

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