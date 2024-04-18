Freni boşalan kamyon eve girdi

Merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde kamyon sürücüsü rampa aşağıya inerken frene bastığında aracı durduramadığını fark etti. Sürücü önce cadde üzerinde bulunan elektrik direğine ardından da eve çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi. Freni patlayan kamyon vinç ile girdiği evden çıkarıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.