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Rusya'dan son haftaların en ölümcül saldırısı: 18 ölü

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Ukrayna'nın kuzeyindeki Chernihiv kentine düzenlenen Rus saldırısında en az 18 kişi hayatını kaybetti ve 78 kişi yaralandı. Yerel yetkililer, sosyal ve sivil altyapının hedef alındığını bildirdi. Bu saldırı haftalardır Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği en ölümcül hava saldırısı oldu.

Rusya'dan son haftaların en ölümcül saldırısı: 18 ölü mask
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Rusya'nın kuzey Ukrayna'daki Çernihiv'e düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının 18'e yükseldiğini, üç füzenin şehir merkezine çarpması sonucu ise 78 kişinin yaralandığı bildirildi. Şehrin sivil altyapısına zarar veren saldırı, Rusya'nın haftalardır Ukrayna'ya yönelik düzenlediği en ölümcül hava saldırısı oldu.Saldırının ardından Ukrayna'nın üst düzey  yetkilileri ilave hava savunma desteği çağrılarında bulundu. Vali Vyacheslav Chaus, Telegram sosyal medya uygulaması aracılığıyla arama ve kurtarma operasyonunun sona erdiğini duyurdu. Rusya üçüncü yılına giren savaş sırasında sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor.

Kaynak: Reuters

# sosyal, hava

18 Nis 2024 - 10:39 - Dünya --- Okunma

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