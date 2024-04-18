Rusya'dan son haftaların en ölümcül saldırısı: 18 ölü

Rusya'nın kuzey Ukrayna'daki Çernihiv'e düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının 18'e yükseldiğini, üç füzenin şehir merkezine çarpması sonucu ise 78 kişinin yaralandığı bildirildi. Şehrin sivil altyapısına zarar veren saldırı, Rusya'nın haftalardır Ukrayna'ya yönelik düzenlediği en ölümcül hava saldırısı oldu.Saldırının ardından Ukrayna'nın üst düzey yetkilileri ilave hava savunma desteği çağrılarında bulundu. Vali Vyacheslav Chaus, Telegram sosyal medya uygulaması aracılığıyla arama ve kurtarma operasyonunun sona erdiğini duyurdu. Rusya üçüncü yılına giren savaş sırasında sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor.
Kaynak: Reuters
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.