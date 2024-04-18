İsrail ordusu Refah operasyonuna hazırlanıyor

İSRAİL ASKERLERİ ALARMDA

Uzun zamandır uluslararası toplumun uyarılarına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a kara saldırısı gerçekleştirmek konusunda ısrarından vazgeçmiyor.

İsrail gazetesi Ma'ariv de askerlerin alarma geçirildiğini ve “operasyonun ana ilkesinin” İsrail Savunma Kuvvetleri genelkurmayı ve savunma bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandığını öne sürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çevresine fazladan top ve zırhlı personel taşıyıcı konuşlandırdığı bildirildi.

Bu durum, ordunun en az 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinli için son durak olan Refah'a yönelik kara operasyonuna hazırlandığını gösteriyor.

40 BİN ÇADIR TEMİN EDİLDİ

İsrail ordusu, Refah'a sığınan yüz binlerce yerinden edilmiş sivilin tahliyesine hazırlanmak üzere ise 40 bin çadır satın aldığını doğruladı.

İsrail basını, yeni operasyonun öncelikle Gazze'nin kuzeyinde ve ortasındaki mülteci kamplarının güvenliğinin sağlanmasına odaklanacağını öne sürdü.

"HAMAS LİDERLERİ VE REHİNELER REFAH'TA"

İsrail Başbakanı Netanyahu haftalardır, ABD dahil en yakın müttefiklerinin yoğun ısrarına rağmen Gazze'nin güvenli olduğu idia edilen son köşesi olan Refah'a kara operasyonu başlatacağını söylüyordu.

İsrail, Hamas liderlerinin ve İsrailli rehinelerin de dört tabur savaşçıyla birlikte Refah'ta olduğunu iddia ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in potansiyel operasyona ilişkin "tahliye planları veya insani kaygılar" konusunda henüz ayrıntılı bilgi sağlanmadığını söyledi.

Refah'taki herhangi bir büyük kara operasyonunun, şehrin Mısır sınırındaki hassas konumu göz önüne alındığında Washington ve Kahire ile koordine olarak yürütülmesi kaçınılmaz.

İSRAİL ORDUSU DURMUYOR

İsrail hava saldırıları gece boyunca Refah'ı ve diğer birçok kentsel alanı vurdu. Filistin haber ajansı Wafa, Gazze'deki bir pazara düzenlenen bombalı saldırıda altı kişinin öldüğünü bildirdi. İsrail güçleri, roketatar sahaları da dahil olmak üzere 40'tan fazla hedefi vurduğunu söyledi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA

İsrail ve Hamas, Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek ateşkesin koşulları ve süresi ile takası gerçekleşecek rehinelerin kimlikleri ve sayıları konusunda anlaşamaya varamıyor.

O zamandan bu yana Gazze'deki insani kriz giderek daha da kötüleşti: İsrail, şeridin neredeyse tüm sağlık tesislerini yok etti ve şehrin kuzeyi felaket düzeyinde kıtlıkla mücadele ediyor.

Kaynak: NTV