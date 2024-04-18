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İzmit Körfezi’nde biyoçeşitlilik araştırması sürüyor

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İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliği yapan Büyükşehir, İstanbul Üniversitesi ile birlikte biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Körfezi’nde biyoçeşitlilik araştırması sürüyor mask
İzmit Körfezi’nde biyoçeşitlilik araştırması sürüyor
İzmit Körfezi’nde biyoçeşitlilik araştırması sürüyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesinin bir ayağı olan dip çamurunun biyoçeşitliliğe etkisi araştırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesine bağlı ‘Yunus S’ isimli araştırma gemisi ile 2024 yılında ikinci örnekleme çalışması yapıldı. 5 yıl sürmesi planlanan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesi ile toplam 8,5 milyon metreküp çamur, dipten çekilerek bertaraf edilecek. Bu güne kadar yüzde 60 kuruluğa ulaşarak denizden çıkarılan çamurun miktarı 430 bin metreküpü buldu.

İzmit Körfezi’nde biyoçeşitlilik araştırması sürüyor

4 NOKTADA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

2023 yılının şubat ayında başlatılan örneklemeler aylık periyotlar dâhilinde sürdürülüyor. Bu kapsamda araştırma görevlileri nisan ayı örneklemelerini aldı. Araştırma gemisi İzmit Körfezi’nde belirlenen noktalardan örnekleme çalışmaları yapıyor. Buna göre dip çamuru çekilecek alanda 3 örnekleme noktası ve çalışma alanının biraz dışarısında ise 1 adet referans örnekleme noktası olmak üzere toplam 4 noktada çalışma yürütülüyor.

İzmit Körfezi’nde biyoçeşitlilik araştırması sürüyor

DENİZEL BİYOÇEŞİTLİLİK ORTAYA ÇIKACAK

Çalışma dahilinde deniz suyundaki değişken parametreler, besin tuzları, klorofil-a, bakteriyolojik analizler, fitoplankton analizleri, zooplankton analizleri, balık ve bentik organizma çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışma ile mevcut denizel biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması sağlanacak. Dip çamuru çekme işlemi öncesinde başlatılan biyoçeşitlilik izleme çalışmasının, dip çamurunun çekildiği dönem ve sonrasını kapsayacak şekilde ileriki dönemlerde de devam ettirilmesi planlanıyor. Böylece İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği çalışmalarının muhtemel olumlu etkilerinin ortaya konması sağlanacak.

 

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, İstanbul, İzmit, Büyükşehir, çalışma, deniz

18 Nis 2024 - 10:46 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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