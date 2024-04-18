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18 Nis 2024 - 10:48- Asayiş G:

Gölcük'ten İznik'e giden 3 defineci canından oldu

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Bursa’nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi’nde kaçak kazı yaparken jeneratörden sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti. Definecilerin Gölcük’ten, Bursa’nın İznik ilçesine geldiği, Teyfik Özdemir ve Okan Özdemir’in baba oğul, İbrahim Ergün’ün de arkadaşları olduğu belirlendi.

Gölcük'ten İznik'e giden 3 defineci canından oldu
Gölcük'ten İznik'e giden 3 defineci canından oldu
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Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii’nde baba oğul ve bir arkadaşları daha önce kazılan bir mağarada yeniden define ararken jeneratörden sızan gazdan hayatını kaybetti. Gölcük'te ikamet eden Baba Teyfik Özdemir (68) ile oğlu Okan Özdemir (42) ile arkadaşları İbrahim Ergün (38)’den gece saatlerinden beri haber alamayan yakınları durumu mahalle muhtarına iletti. Mahalle Muhtarı Zeynel Çetin de sabah 08.00 civarında jandarma ekiplerini arayarak, olayı bildirdi. Daha önce de kazı yaptıkları bilinen baba oğul ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği mağarada olabileceğini değerlendiren ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Mağara girişinde Teyfik Özdemir’in cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, jandarma iz sürme ve arama köpekleri Damga ve Meftun'un yardımı ile mağara içerisinde hayatını kaybeden Okan Özdemir ve İbrahim Ergün’ün de cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili İznik İlçe Jandarma Komutanlığı, OYİ, JAK, AFAD, İtfaiye ve 112 Sağlık Ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, Cumhuriyet Savcılığı'nın konuyla ilgili araştırması da devam ediyor.

Definecilerin cansız bedenleri savcılığın incelemesinin ardından ekiplerce çıkarıldı. Jandarma da olayla ilgili gözcü konumunda başka kişiler olup olmadığını detaylı şekilde soruşturuyor.

Kaynak: İHA

# define, Gölcük, ilçe

18 Nis 2024 - 10:48 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Furkanci - Arayan belasini da bulur mevlasini da durumu olmus. Yazik.

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 18 Nisan 11:01

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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