Yaya geçidinde tırın altında kaldı

Seç Men - Köeköy İstasyon Mahallesi sahipsiz. Bu mahalle ne belediyeden ne de kaymakamlıktan hiç bir hizmeti doğru düzgün alamayan Kartepe'nin en büyük yerleşim yeridir. Belediye başkanımızın yeni dönemi hayırlı olsun ama biraz gözünü ve dikkatini kenar köşe semtlerden en merkezi noktaya çevirsin. kaymakam zaten var mı gören bilen yok...