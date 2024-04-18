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Yaya geçidinde tırın altında kaldı

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaya geçidinde tırın altında kalan bir kişi itfaiye ekiplerince çıkartılıp, hastaneye sevk edildi. Şehir içi trafiğine çıkışı yasak olan saatler arasında tır ile seyir halinde olan sürücüye 690 TL para cezası uygulandı.

Yaya geçidinde tırın altında kaldı
Yaya geçidinde tırın altında kaldı
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Kaza, İstasyon Mahallesi Sarmaşık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 34 KFE 520 plakalı tır, yaya geçidinde ilerleyen S.S.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle S.S. tırın altında kaldı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kriko ile tırı kaldırarak, S.S.’yi çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.S., ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, polis ekiplerince tır sürücüsü M.C.‘nin ifadesine başvuruldu. Tırların şehir içi trafiğine çıkışı yasak olan saatler arasında, seyir halinde olan sürücüye 690 TL para cezası uygulandı.

Yaya geçidinde tırın altında kaldı
Yaya geçidinde tırın altında kaldı

Kaynak: İHA

# Kocaeli, polis, sevk, para

18 Nis 2024 - 10:52 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Yazık - şu tırlara kamyonlara bir çare bulunmadı arkadaş .Kocaeli nin tüm ilçelerinde durum aynı Mahalle araları tır, kamyon, ağır vasıta dolu bu ili yönetenler neden radikal kararlar almıyorlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 11:52
05

Seç Men - Köeköy İstasyon Mahallesi sahipsiz. Bu mahalle ne belediyeden ne de kaymakamlıktan hiç bir hizmeti doğru düzgün alamayan Kartepe'nin en büyük yerleşim yeridir. Belediye başkanımızın yeni dönemi hayırlı olsun ama biraz gözünü ve dikkatini kenar köşe semtlerden en merkezi noktaya çevirsin. kaymakam zaten var mı gören bilen yok...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 11:44
04

Mehmet - Yaaa! Ne büyük ceza kesilmiş! Ne kadar da caydırıcı olur! Gören duyan bundan sonra artık yaya geçidi gördüğü yerde yavaşlar, hatta durup yayalara yol bile verir...

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 11:27
03

. - 690₺ çok yaw artık ömrü boyunca onu ödemek için çalışır

Tır vs büyük araçların tamamı kör nokta sensörü olmadan trafiğe çıkarılmamalıdır.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 11:16
02

Zmrüc41 - Yaya geçidinde geçerken tır çarpması durumu dünyada yok. araştırdım. bunu başaran tek ülkeyiz.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 11:13
01

Furkanci - Yayalar cok dikkatsiz hemen yola atliyorlar. Burasi Avrupa degil arac dumuyor siz bekleyeceksiniz. Keske ogrensek artik.

Yanıtla . 5Beğen . 5Beğenme 18 Nisan 11:00
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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