Başiskele Ortadil Sokakta asfalt serimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokakta dönüşlerde ortaya çıkan merkezkaç kuvvetinin etkisini minimize etmek için enine eğim uygulaması (dever) çalışması tamamlanarak asfalt serimi yapıldı. Ortadil sokağın 230 metrelik kısmında sürüş güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmayla olası kazaların önüne geçilecek.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kandıralı - yeşilova dan gelip kandıra istikametine dönüş yok .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.