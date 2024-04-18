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Başiskele Ortadil Sokakta asfalt serimi

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Başiskele Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokakta sürüş güvenliğini sağlamak için enine eğim uygulaması yapıldı.

Başiskele Ortadil Sokakta asfalt serimi mask
Başiskele Ortadil Sokakta asfalt serimi
Başiskele Ortadil Sokakta asfalt serimi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokakta dönüşlerde ortaya çıkan merkezkaç kuvvetinin etkisini minimize etmek için enine eğim uygulaması (dever) çalışması tamamlanarak asfalt serimi yapıldı. Ortadil sokağın 230 metrelik kısmında sürüş güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmayla olası kazaların önüne geçilecek.

Başiskele Ortadil Sokakta asfalt serimi
Başiskele Ortadil Sokakta asfalt serimi

Kaynak: Bülten

# Büyükşehir, Kocaeli

18 Nis 2024 - 11:07 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Kandıralı - yeşilova dan gelip kandıra istikametine dönüş yok .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 11:18

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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