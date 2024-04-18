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Cezai firarileri hırsız ve dolandırıcı yakalandı

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Kocaeli’de cezaevi firarileri olan ve hırsızlık suçundan 27 yıl hapis cezası ile aranan U.C.B. ve dolandırıcılık suçundan 23 yıl ile aranan C.D. düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Selda Hatun Tan
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Cezai firarileri hırsız ve dolandırıcı yakalandı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 operasyon düzenledi. İlk operasyonda hakkında dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklu kaçması suçlarından 27 yıl  20 gün hapis cezası ile aranan U.C.B.(27) yakalanarak gözaltına alındı. İkinci operasyonda hırsızlık ve hükümlü veya tutuklu kaçması suçlarından 23 yıl 6  ay 10 gün hapis cezası ile aranan C.D.(27) yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezai firarileri hırsız ve dolandırıcı yakalandı

# Kocaeli, yakalandı

18 Nis 2024 - 11:08 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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