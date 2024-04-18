Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 operasyon düzenledi. İlk operasyonda hakkında dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklu kaçması suçlarından 27 yıl 20 gün hapis cezası ile aranan U.C.B.(27) yakalanarak gözaltına alındı. İkinci operasyonda hırsızlık ve hükümlü veya tutuklu kaçması suçlarından 23 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası ile aranan C.D.(27) yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Cezai firarileri hırsız ve dolandırıcı yakalandı
Kocaeli’de cezaevi firarileri olan ve hırsızlık suçundan 27 yıl hapis cezası ile aranan U.C.B. ve dolandırıcılık suçundan 23 yıl ile aranan C.D. düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.