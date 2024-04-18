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Milletvekili Aşıla’dan kentsel dönüşüm çağrısı: Kocaeli’mizde de uygulansın

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuştu. Aşıla, kentsel dönüşümde İstanbul’u kapsayan desteklerin Kocaeli’yi de kapsaması gerektiğini ifade etti.

Muhammet Emin Can
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Milletvekili Aşıla’dan kentsel dönüşüm çağrısı: Kocaeli’mizde de uygulansın mask
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KOCAELİ’Yİ KAPSAMAMAKTADIR

Yerel seçimlerin ardından yeniden çalışmaya başlayan TBMM’de, YRP Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla söz aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca İstanbul için ilan edilen kentsel dönüşüm çalışmasının Kocaeli’yi de kapsaması gerektiğini belirten Milletvekili Aşıla konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. YRP Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla’nın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Kentsel dönüşüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İstanbul özelinde açıkladığı toplamda 1 milyon 500 bin destek Kocaeli’yi kapsamamaktadır.

KOCAELİ’MİZDE DE UYGULANMASINI İSTİYORUZ

700 bini hibe, 100 bini taşınma ve kira yardımı, kalan 700 bini uzun vade kredi finansman desteği olarak açıklanan desteğin İstanbul ile aynı deprem riskini taşımasına rağmen neden Kocaeli ilimizi kapsamamaktadır? Ayrıca İstanbul’da yarısı bizden kampanyasıyla 300 bin adet bağımsız bölüm konutun dönüşümü hedefleniyor. Kocaeli olarak toplam 100 bine yakın acil dönüşüm bekleyen konutumuz var. Yarısı bizden kampanyasının Kocaeli’mizde de uygulanmasını istiyoruz. İstanbul’a uygulanan modelin Kocaeli’mizde de uygulanmasının takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

# İstanbul, Kocaeli, VAR, ifade, Milletvekili, TBMM

18 Nis 2024 - 11:08 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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