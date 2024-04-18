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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nde önemli değişiklik

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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan, yönetim kurulunda görev değişikliğine gitti. Cemiyet Başkanvekili olan Hüseyin Öziri, sağlık sorunları nedeniyle affını istedi. Cemiyet Başkanvekilliğine Şahin Oktay getirildi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nde önemli değişiklik mask
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nde önemli değişiklik
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YÖNETİM TOPLANDI

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki akşam yapılan olağanüstü toplantısında yönetim kurulunda görev değişiklikleri yapıldı. Toplantıda ayrıca, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini duyuran Hakan Süer’in istifası yönetim toplantısında oy birliğiyle reddedildi. Süer’in iş yoğunluğu sebebiyle ve Hüseyin Öziri’nin de sağlık problemleri nedeniyle Başkanvekilliği görevleri geri alınmasına karar verildi. Yönetim kurulu üyesi olan Şahin Oktay, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili olarak görevlendirildi.

KOGACE YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda görev dağılımını yeniden belirledi. Yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Cemal Kaplan( Başkan)
Şahin Oktay(Başkanvekili)
Burcu Nazlı Genel Sekreter)
Emrah Erdoğan-Erol Polat Gebze’den Sorumlu Başkan Yardımcıları)
Vedat Tekin (İdari Amir)
Naşit Boran Kayalar (Mali İşler Sorumluları)
Erol Uyguç ( Sosyal İşler Sorumluları)
Eyüp Gencer(Denetim Kurulu Başkanı)
Şahin Oktay-Adalet Bora(Eğitim Komisyonu)
Mustafa Salman(Spor Sorumlusu)
Eren Demirtürk-Ayşe Uğuz(Muhabir Sorumluları)
Arzu Çabuk Yazıcı(Kadınlar Komisyonu)

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, sosyal, başkan, Gebze

18 Nis 2024 - 11:17 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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