Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nde önemli değişiklik

YÖNETİM TOPLANDI
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki akşam yapılan olağanüstü toplantısında yönetim kurulunda görev değişiklikleri yapıldı. Toplantıda ayrıca, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini duyuran Hakan Süer’in istifası yönetim toplantısında oy birliğiyle reddedildi. Süer’in iş yoğunluğu sebebiyle ve Hüseyin Öziri’nin de sağlık problemleri nedeniyle Başkanvekilliği görevleri geri alınmasına karar verildi. Yönetim kurulu üyesi olan Şahin Oktay, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili olarak görevlendirildi.
KOGACE YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda görev dağılımını yeniden belirledi. Yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Cemal Kaplan( Başkan)
Şahin Oktay(Başkanvekili)
Burcu Nazlı Genel Sekreter)
Emrah Erdoğan-Erol Polat Gebze’den Sorumlu Başkan Yardımcıları)
Vedat Tekin (İdari Amir)
Naşit Boran Kayalar (Mali İşler Sorumluları)
Erol Uyguç ( Sosyal İşler Sorumluları)
Eyüp Gencer(Denetim Kurulu Başkanı)
Şahin Oktay-Adalet Bora(Eğitim Komisyonu)
Mustafa Salman(Spor Sorumlusu)
Eren Demirtürk-Ayşe Uğuz(Muhabir Sorumluları)
Arzu Çabuk Yazıcı(Kadınlar Komisyonu)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.