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KEDFE genel kurul kararı aldı

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Tekin Dursun’un başkanlığındaki Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) genel kurul kararı aldı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
KEDFE genel kurul kararı aldı mask
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KEDFE Yönetimi ve federasyona bağlı derneklerin başkanları geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda bir araya geldi. KEDFE Hizmet Binası’nda yapılan toplantı KEDFE Başkanı Tekin Dursun başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda KEDFE 7.Olağan Genel Kurulu’nun yapılması yönünde karar alındı. Tekin Dursun başkanlığındaki yönetim kurulunun görev süresi nisan ayı itibariyle sona erdi. Federasyona bağlı derneklerin başkanlarıyla yapılan istişare sonucu yeni dönem başkan ve kurul üyelerinin seçimi için 28 Nisan, saat 14.00’de, Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde seçimli olağan genel kurul yapılmasına karar verildi. Dernek başkanları ile yapılan istişarede KEDFE Başkanlığı’na, mevcut başkan Dursun’un yeniden aday olması yönünde karara varılırken başka bir adayın çıkması beklenmiyor. Muhammet Emin CAN

# yeni, başkan, hizmet, Körfez

18 Nis 2024 - 11:37 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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