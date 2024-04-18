KEDFE genel kurul kararı aldı

KEDFE Yönetimi ve federasyona bağlı derneklerin başkanları geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda bir araya geldi. KEDFE Hizmet Binası’nda yapılan toplantı KEDFE Başkanı Tekin Dursun başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda KEDFE 7.Olağan Genel Kurulu’nun yapılması yönünde karar alındı. Tekin Dursun başkanlığındaki yönetim kurulunun görev süresi nisan ayı itibariyle sona erdi. Federasyona bağlı derneklerin başkanlarıyla yapılan istişare sonucu yeni dönem başkan ve kurul üyelerinin seçimi için 28 Nisan, saat 14.00’de, Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde seçimli olağan genel kurul yapılmasına karar verildi. Dernek başkanları ile yapılan istişarede KEDFE Başkanlığı’na, mevcut başkan Dursun’un yeniden aday olması yönünde karara varılırken başka bir adayın çıkması beklenmiyor. Muhammet Emin CAN