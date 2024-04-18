Vali Yavuz: “Hiçbir insanımızı kaybetmeyecek anlayışta olmalıyız”

ÖNEM PROJESİ GÖLCÜK GALA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

Vali Seddar Yavuz’un daha önce görev yaptığı yerlerde uyguladığı Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM ) Projesi’nin Kocaeli’deki çalışmaları 4 yıldır düzenli olarak devam etmektedir. Proje kapsamında Kocaeli genelinde öğrenim görmekte olan dezavantajlı ve risk altındaki çocukların gönüllerine dokunmak, oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla günümüze kadar birçok faaliyetler gerçekleştirmektedir. Projenin Gölcük Gala Programı Kazıklı Kervensaray Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gerçekleşen programa Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, hamiler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDE SÖZ SAHİBİ OLACAK

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer konuşmasında şunları söyledi: “Çocuklarımız önümüzdeki dönemde geleceğimizde söz sahibi olacak yetişkinler olacak. Gölcük özelinde bu proje dışında da ilçemize verdiği değer sebebiyle Valimiz Seddar Yavuz’a teşekkür ediyorum. ÖNEM’in öğrencilere iletişim ve sevgi yönünden yaklaşılması sebebiyle büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bu çocuklara sevgiyle yaklaşılması çok büyük bir mutluluk. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

245 HAMİ SAYISI İLE 272 ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin de konuşmasında rakam vererek şunları söyledi: “ÖNEM projesi sevgi ile birlikte dezavantajlı çocukların avantajlı hale getirmeyi amaçlıyor. Projenin özü gönülden olması sebebiyle çok önem arz ediyor. Canı gönülden bir gönüle dokunulduğu zaman karşıya tesiri de öyle oluyor. Proje ne kadar sahiplenilirse o kadar başarıya ulaşacaktır. Proje kapsamında ilçemizde 66 okul, 1244 öğrenci ve 245 hami sayısı ile 272 etkinlik gerçekleştirildi.”

TÜRK MİLLETİ SEVGİ MEDENİYETİDİR

Programda konuşma gerçekleştiren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz şunları söyledi: “Biz kendimiz için zorlukları göze alırız ama konu çocuklarımız olduğunda burnumuz sızlar. Hayat herkes için aynı şartları sunmuyor. Herkes anne ve babası olarak büyümüyor. Hepimiz aynı ekonomik ve sosyal çevrelerde doğmuyoruz. Hayatın getirdiği birçok engel ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakamayız. Ulaşamadığımız her insan bizim için kayıptır. Biz Türk Milleti’yiz. Etrafımızda bir evladımız varsa yanında olmalıyız. Bana Türk kültürünü bir kelime anlat deseler Türkiye’ye ‘sevgi medeniyeti adını koyarım.’ Biz seversek koşulsuz severiz. Türk kültürünü yeni nesillere aktarma ihtiyacımız bulunuyor.

BİZ BATILILAŞMAK DEĞİL ÇAĞDAŞLAŞMAK İSTİYORUZ

Bizim Batı’dan insanlık dersi almaya ihtiyacımız yok, hatta onların bizden insanlık dersi almaya ihtiyacı var. Zengin olmanız veya bilim ile teknolojide ilerlemek sizin iyi olduğunuzu göstermez. Eğer medeniyetler değerlerinden uzaklaşırsak o zaman başkalarına benzeriz. Kabul ettiklerimiz bizim davranışlarımızı belirler. Bu dünya bir bağımlılık mücadeleye yürütüyorsa batı pes ettiyse bir kez daha düşünmesi gerekir. Bizim batılı gibi değil biz gibi olmaya tekrar dönmemiz gerekir. Biz Batılılaşmak değil çağdaşlaşmak istiyoruz. Medeniyetimizi değiştirmek değil bilim ve teknolojide ilerlemek istiyoruz.

HİÇBİR İNSANIMIZI KAYBETMEYECEK ANLAYIŞTA OLMALIYIZ

Çocuklarımızı sevgi ve şefkatle donatalım ki kendilerini yalnız hissetmesinler. Bu sayede toplumsal dayanışma içerisinde sorunlarına çare bulacaklarına inansınlar. Ben ve eşim ÖNEM projesi kapsamında 6 çocuğumuz ile irtibatta olmaya sorunlarını çözmeye gayret gösteriyoruz. Hiçbir insanımızı kaybetmeyecek yaklaşımla yolumuza devam etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu projenin fikri benim olsa da sizlerin de projesidir. Öğretmenlik ömrünüzü millete vakfetmektir. Sosyal medya ve dijital medyanın bizi gerçeklikten kopardığı bir dönemde yaşıyoruz. Bizim gerçek gündemlere ihtiyacımız var. Gerçek gündemimiz sevgi ve çok çalışmak olmalıdır. Tüm paydaşlara katkıları sebebiyle teşekkür ederim.” Vali Yavuz konuşmasının ardından hamilere belgelerini takdim etti.