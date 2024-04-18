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Hürriyet, geri adım attı!

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ÖZGÜR KOCAELİ Gazetesi’nin 6 Nisan’da Fevziye Camii bahçesinde İzmit Belediyesi’ne ait tuvalet ücretlerinin 9 TL’ye çıkarıldığını gündeme getirmesinin ardından adeta küplere binen ve gazetemiz hakkında sosyal medya hesabından gönderme yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geri adım atıyor. Hürriyet, tuvaleti işleten firmayla sözleşmenin feshedilip, tuvaletlerin ücretsiz yapılması için harekete geçti.

Hürriyet, geri adım attı! mask
Hürriyet, geri adım attı!
Hürriyet, geri adım attı!
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ÖZGÜR KOCELİ YAZDI

Kocaeli’nin en çok okunan, en çok güven duyulan gazetesi ÖZGÜR KOCAELİ, 6 Nisan tarihinde Suriye Çatak Tek’in hazırladığı Perde Arkası sütunlarında İzmit Belediyesi’ne ait Fevziye Cami Bahçesindeki tuvaletlerin ücretinin 7 TL’den 9 TL’ye çıkarıldığını duyurmuştu. Bu habere alınan ve adeta küplere binen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki göstermişti:

Hürriyet, geri adım attı!

İŞTE TEPKİSİ

“ÖZGÜR (!!!???) KOCAELİ gazetesi çok güzel bir haber yapmış. Evet, biz bu tuvaletin ücretsiz olması için uğraşacağız. Ama bir ricamız var; AKP döneminde burası 8 yıllığına kiraya verilmiş ve kira bedeli de peşin alınmış. İhale 2026’da bitiyor. Biraz da AKP’ye hesap sorsun, destek olsun bize de buradaki ihaleyi sonlandırmamıza yardım etsin. Söz biz de bu tarafsız gazetemize çok teşekkür edeceğiz...!!! Bakalım tuvaletten bile rant elde eden AKP yönetimine ufacık bile olsa söz söyleyebilecek mi?”

Hürriyet, geri adım attı!

GÜNDEME ALINDI

Hürriyet’in öfkeyle kaleme aldığı bu açıklama sonrası geri adım attığı görülüyor. Hürriyet, bu tuvaletlerin de ücretsiz yapılması için 20 Nisan Cumartesi günü yapılacak ilk meclis toplantısında konuyu gündeme aldı. Konu, önümüzdeki Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak toplantıda, “Tepecik Mahallesi 7611 ada 1 parsel (eski 240 ada 8 parsel) batısındaki umumi tuvalet yerinin ihalesinin iptal edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3425650 sayılı yazısı.” maddesiyle görüşülecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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18 Nis 2024 - 11:43 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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