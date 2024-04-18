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18 Nis 2024 - 11:58- Eğitim G:

İletişim akademisyenleri Kocaeli'de buluştu

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Kocaeli Üniversitesi ve Selanik Aristoteles Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü 3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi'nde iletişim akademisyenleri bir araya geldi.

İletişim akademisyenleri Kocaeli'de buluştu mask
İletişim akademisyenleri Kocaeli'de buluştu
İletişim akademisyenleri Kocaeli'de buluştu
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Kocaeli Üniversitesi ve Selanik Aristoteles Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü 2 gün boyunca sürecek olan '3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi' Kocaeli Büyükşehir Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılış töreni ile başladı. Törene, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, Rektör Yardımcısı Mehmet Yıldırım, Genel Sekreter Mustafa Eren, Eğitim Fakültesi Dekanı Elif Öncü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Murat Yavuz ve Kocaeli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vekili Hikmet Özsoy katıldı.

İletişim akademisyenleri Kocaeli'de buluştu

AKADEMİK ALANDA BAŞARI

İletişim alanında çalışan akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri bir araya getiren kongrenin açılış konuşmasını KOÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki gerçekleştirdi.  Kongrede, 23 üniversiteden 56 bildirinin sunulacağı bilgisini veren Prof. Dr. Pösteki, konuşmasında kongrenin önemini vurguladı. Prof. Dr. Pösteki “Kongrenin iletişim alanında ve akademik alanda başarı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

İletişim akademisyenleri Kocaeli'de buluştu

“DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY İLETİŞİM”

Kongrenin açılış programına katılan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de konuşmasında iletişime ve medyanın önemine değindi. Prof. Dr. Cantürk, “ Her şey değişime uğruyor. Değişmeyen tek şey ise iletişim. İletişim her haliyle kendini korumayı başarıyor” dedi. Medyanın toplumsal alandaki önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Cantürk, yeni iletişim teknolojileriyle birlikte bu önemin daha da arttığını söyledi. “Medya toplumun mihenk taşıdır” diyen Rektör Prof. Dr. Cantürk, yaşadığımız dijital çağda iletişim fakültelerinin önemine dikkat çekerek bu alanda yapılan akademik çalışmaların kılavuz niteliği taşıdığını söyledi.

İletişim akademisyenleri Kocaeli'de buluştu
İletişim akademisyenleri Kocaeli'de buluştu
İletişim akademisyenleri Kocaeli'de buluştu
İletişim akademisyenleri Kocaeli'de buluştu

Kaynak: Haber Merkezi

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18 Nis 2024 - 11:58 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

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