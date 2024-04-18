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H.H.Şafakspor ilk maçını bugün oynuyor

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U16 Türkiye Şampiyonası Yalova il merkezinde ilimizi Hacı Hızır Şafakspor ile Gölcük Karadenizspor temsil ediyor.

H.H.Şafakspor ilk maçını bugün oynuyor mask
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 A grubunda yer alan Gölcük Karadeniz ilk günü, yani bugüne dinlenerek geçirirken, Sakarya Harmanlık ile İstanbul Demirspor saat 16.30’da karşılaşacak. Gölcük Karadeniz ilk maçını yarın 15.30’da oynanacak. Harmanlık-Demirspor maçının mağlubu temsilcimizin ilk rakibi olacak. Bu maç berabere biterse temsilcimiz Harmanlık ile oynayacak. B grubunda Hacı Hızır Şafakspor ilk maçını bugün 16.30’da tekrirdağ Fevzi Paşa ile oynayacak. Beylikdüzü ise günü BAY gerirecek. Temsilcimiz bugünkü maçı alırsa yarını dinlenerek geçirip cumartesi günü gruptaki son maçına çıkacak. Hacı Hızır Şafakspor eğer bugün berabere kalırsa yarın Beylikdüzü ile saat 17.30’da karşılaşacak. Yalova’da final maçı Pazar günü oynanacak. Maçın saati ve yeri henüz netleşmedi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Gölcük, İstanbul, Sakarya

18 Nis 2024 - 12:07 - Spor --- Okunma

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