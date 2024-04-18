H.H.Şafakspor ilk maçını bugün oynuyor

A grubunda yer alan Gölcük Karadeniz ilk günü, yani bugüne dinlenerek geçirirken, Sakarya Harmanlık ile İstanbul Demirspor saat 16.30’da karşılaşacak. Gölcük Karadeniz ilk maçını yarın 15.30’da oynanacak. Harmanlık-Demirspor maçının mağlubu temsilcimizin ilk rakibi olacak. Bu maç berabere biterse temsilcimiz Harmanlık ile oynayacak. B grubunda Hacı Hızır Şafakspor ilk maçını bugün 16.30’da tekrirdağ Fevzi Paşa ile oynayacak. Beylikdüzü ise günü BAY gerirecek. Temsilcimiz bugünkü maçı alırsa yarını dinlenerek geçirip cumartesi günü gruptaki son maçına çıkacak. Hacı Hızır Şafakspor eğer bugün berabere kalırsa yarın Beylikdüzü ile saat 17.30’da karşılaşacak. Yalova’da final maçı Pazar günü oynanacak. Maçın saati ve yeri henüz netleşmedi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.