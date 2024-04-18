“EN İYİ HAMLEYİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

Tecrübeli teknik adam Hırvat orta saha ile ilgili olarak, “Benim oyuncularımın hepsi değerli, benim oyuncu silme gibi bir şeyim olamaz. Geldiğimizden beri her oyuncuya şans verdim ve buna devam da ediyorum. Hiçbir zaman kadromuzdaki oyuncuları kaybetme taraftarı değilim. Kendi ekibimizle futbolu masaya yatıyor, çalışmalar yapıyoruz ve takıma katkı verecek en iyi hamleyi değerlendiriyoruz. Oyuncuların sağlığını, sahada oldukları zaman ki katkılarını hepsini düşünüyoruz. Vukovic değerli bir oyuncu. Baktığınız zaman Cihat'ı da yedek oturttum. Her oyuncum değerli ve birbirlerinden ayıramam. Tamamen futbol olarak değerlendiriyoruz. Ben, bizim sistemimize en uygun modeli oturtmaya çalışıyor ve bunu arıyorum”

“8 NUMARADA DAHA VERİMLİ”

Vukovic’ten vazgeçmiş olsam, Giresunspor maçında süre vermezdim. Böyle bir durum hiçbir oyuncum için geçerli olamaz. Bu hafta böyle çıkmışızdır, haftaya başka oyuncuya şans veririz. Bizim için oyuncu kaybetmemek çok önemli. Vukovic ile daha çok vakit geçirdikçe ve onu tanıdıkça oyuncumuzun 6’dan daha çok 8’e daha yatkın olduğunu gördüm. Hatta Giresunspor maçında oyuna girdiğinde 8 numara oynattık, Cihat’ı ön liberoya çektik. Bizim için oyuncuyu çok iyi tanıyıp, nerede yararlı ise orada kullanmak önemli. Buraya gelirken Gökhan hariç diğer oyuncularla tanışıklığım yoktu ve herkesi burada tanıyorum. Hepsini çok seviyorum. Benim için her oyuncu önemli” dedi.