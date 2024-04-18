Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

“Vukovic değerli bir oyuncu”

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel Josip Vukovic tercihiyle ilgili görüşlerini paylaştı. Her oyuncunun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Gürsel, Vukovic’ten vazgeçmesinin mümkün olmadığını söyledi

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
“Vukovic değerli bir oyuncu” mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“EN İYİ HAMLEYİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

Tecrübeli teknik adam Hırvat orta saha ile ilgili olarak, “Benim oyuncularımın hepsi değerli, benim oyuncu silme gibi bir şeyim olamaz. Geldiğimizden beri her oyuncuya şans verdim ve buna devam da ediyorum. Hiçbir zaman kadromuzdaki oyuncuları kaybetme taraftarı değilim. Kendi ekibimizle futbolu masaya yatıyor, çalışmalar yapıyoruz ve takıma katkı verecek en iyi hamleyi değerlendiriyoruz. Oyuncuların sağlığını, sahada oldukları zaman ki katkılarını hepsini düşünüyoruz. Vukovic değerli bir oyuncu. Baktığınız zaman Cihat'ı da yedek oturttum. Her oyuncum değerli ve birbirlerinden ayıramam. Tamamen futbol olarak değerlendiriyoruz. Ben, bizim sistemimize en uygun modeli oturtmaya çalışıyor ve bunu arıyorum”

“8 NUMARADA DAHA VERİMLİ”

Vukovic’ten vazgeçmiş olsam, Giresunspor maçında süre vermezdim. Böyle bir durum hiçbir oyuncum için geçerli olamaz. Bu hafta böyle çıkmışızdır, haftaya başka oyuncuya şans veririz. Bizim için oyuncu kaybetmemek çok önemli. Vukovic ile daha çok vakit geçirdikçe ve onu tanıdıkça oyuncumuzun 6’dan daha çok 8’e daha yatkın olduğunu gördüm. Hatta Giresunspor maçında oyuna girdiğinde 8 numara oynattık, Cihat’ı ön liberoya çektik. Bizim için oyuncuyu çok iyi tanıyıp, nerede yararlı ise orada kullanmak önemli. Buraya gelirken Gökhan hariç diğer oyuncularla tanışıklığım yoktu ve herkesi burada tanıyorum. Hepsini çok seviyorum. Benim için her oyuncu önemli” dedi.

# HER, hafta, futbol

18 Nis 2024 - 12:07 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.752.741 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL